F1-app blundert met starttijden: GP Bahrein in Maleisië wordt géén nachtrace
F1-app blundert met starttijden: GP Bahrein in Maleisië wordt géén nachtraceMaak ons je Google-favoriet
De organisatie van het Sepang International Circuit heeft bevestigd dat de vervangende F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië komende oktober in de middag wordt verreden, en uitdrukkelijk niet in de avond. In de officiële Formule 1-app is geblunderd met de starttijden, waardoor de indruk werd gewekt dat het evenement onder kunstlicht zou plaatsvinden. Het circuit laat dit weten in een reactie op de ontstane verwarring.
Na een afwezigheid van negen jaar keert de koningsklasse van de autosport in het weekend van 2 tot en met 4 oktober terug naar het circuit net buiten de hoofdstad Kuala Lumpur. Dit evenement dient als een eenmalige vervanging voor de oorspronkelijke race op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Vanwege de aanhoudende geopolitieke spanningen en conflicten in het Midden-Oosten kon de race daar eerder dit seizoen niet doorgaan. Om de kalender enigzins intact te houden, treedt Maleisië nu op als gastheer voor de zogeheten Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia.
Foutieve tijden in F1-app
De speculaties over een mogelijke avondrace ontstonden nadat fans op social media zagen dat de officiële app van de Formule 1 de race op 4 oktober had ingepland tussen 20:00 en 22:00 uur lokale tijd. Azhan Shafriman Hanif, de algemeen directeur van het circuit, heeft die geruchten inmiddels naar het rijk der fabelen verwezen. "De race zal in de middag worden gehouden, niet 's nachts", aldus de topman in een korte verklaring tegenover het pers bureau Bernama. Ook de klantenservice van het Sepang International Circuit heeft aan GPFans laten weten dat we geen nachtrace hoeven te verwachten.
Hoewel evenementen in Bahrein en Saoedi-Arabië en in steden als Singapore en Las Vegas tegenwoordig wel in de avonduren worden afgewerkt, hield Maleisië tijdens de eerdere looptijd van 1999 tot en met 2017 altijd vast aan een middagrace. De hoge luchtvochtigheid en de uitdagende lay-out van de baan vormen overdag steevast een zware beproeving voor de coureurs.
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