Doornbos wijst naar toekomst Verstappen: 'Aankondiging waarschijnlijk in Zandvoort'
Doornbos wijst naar toekomst Verstappen: 'Aankondiging waarschijnlijk in Zandvoort'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Robert Doornbos hoeven we niet lang te wachten op meer duidelijkheid over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Rotterdammer stipt in de The Pit Talk-podcast het raceweekend in Zandvoort aan. Daar verwacht Doornbos namelijk een aankondiging van de viervoudig wereldkampioen.
De toekomst van Verstappen is de afgelopen maanden een groot onderwerp van gesprek geworden. De aanleiding hiervoor zijn de sportieve prestaties van Red Bull Racing, dat nog altijd niet kan aanhaken bij Mercedes en Ferrari. Het zorgt ervoor dat Verstappen nog steeds op zijn eerste zege van 2026 wacht, om over titelkansen nog niet eens te spreken. De Nederlander beschikt over een doorlopend contract tot en met 2028, maar inmiddels is de periode aangebroken waarin hij ook tussentijds kan vertrekken door zijn exitclausule te activeren.
Doornbos: 'Verstappen blijft bij Red Bull'
Toch verwacht Doornbos geen overstap: "Hij moet wel bij Red Bull blijven. De alternatieven zijn weggevallen. Ik zie het niet meer gebeuren dat Mercedes voor Max pusht, zoals ze in het verleden hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk de volgende superster in hun eigen team." De analist doelt daarmee op de huidige klassementsleider Kimi Antonelli. Toch wijzen de geruchten niet naar de stoel van de Italiaan, maar naar die van diens teamgenoot George Russell. De Engelsman lijkt voorlopig niet het tempo van zijn teamgenoot te kunnen volgen. "Als George zwak blijft presteren en dat een probleem wordt, dan kunnen ze wel een andere tweede coureur inhuren. Dan jaag je niet meer op de handtekening van een viervoudig wereldkampioen. Marketingtechnisch zou dat geweldig zijn, maar sportief gezien zou het denk ik een ramp zijn om die twee jongens in één team te hebben."
Bevestiging wordt in Zandvoort verwacht
De opties lijken er dus nauwelijks te zijn voor Verstappen en ook McLaren heeft aangegeven tevreden te zijn met het huidige rijdersduo. Doornbos verwacht dan ook dat in Zandvoort wordt bevestigd dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull Racing blijft: "De toekomst van Max Verstappen wordt hoogstwaarschijnlijk in Zandvoort aangekondigd." Voor Red Bull een belangrijke mededeling, zo stelt Doornbos: "Het is een groot moment voor Red Bull om Max aan boord te houden en hem tot en met 2028 te kunnen bevestigen. Dat is het contract dat hij al getekend heeft. Het is alleen maar netjes richting het team om dat ook richting de media en naar Red Bull uit te spreken: ik blijf bij jullie, zodat we ons op 2027 kunnen focussen."
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