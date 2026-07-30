Marko eerlijk: 'Het lijkt niet helemaal lekker te lopen tussen Max en zijn engineers'
Marko eerlijk: 'Het lijkt niet helemaal lekker te lopen tussen Max en zijn engineers'Maak ons je Google-favoriet
Ook dr. Helmut Marko ziet dat de relatie tussen Max Verstappen en Red Bull Racing momenteel op gespannen voet staat. De voormalig adviseur wijst daarnaast op de onzekere situatie rondom de viervoudig wereldkampioen en hoopt vooral dat hij niet vertrekt bij het Oostenrijkse team.
Verstappen heeft zich in 2026 diverse keren kritisch uitgelaten over Red Bull en de keuzes die het team heeft gemaakt. Zo liet de Nederlander in Canada nog weten dat hij met een afstelling reed waarvan hij van tevoren al wist dat die niet zou werken, maar "dat het team het maar even moest voelen". In Silverstone opteerde de Nederlander na de kwalificatie voor een compleet nieuwe power unit, maar het team wilde daar niet aan.
Red Bull is consequent te langzaam
Marko stelt bij Krone dat Verstappen en het directe team om hem heen de laatste tijd steeds vaker niet op één lijn liggen: "Ze zijn niet constant snel. Bovendien lijkt het tussen Max en de engineers niet helemaal lekker te lopen." Daarnaast weet ook Marko dat de toekomst van de Nederlander bij het Oostenrijkse team allerminst zeker is, maar hij hoopt dat Verstappen besluit te blijven: "Ik hoop van harte dat hij blijft..."
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