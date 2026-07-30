Liam Lawson kan wel genieten van de agressieve inhaalacties van Max Verstappen, zelfs als hij daar zelf het slachtoffer van is. Tijdens de Grand Prix van Hongarije werd de Nieuw-Zeelander tot twee keer toe ingehaald door de viervoudig wereldkampioen, waarbij een opvallende actie in de eerste bocht de toon zette. Later in de race liepen de gemoederen echter hoog op toen Verstappen via de boordradio hard uithaalde naar de coureur van Racing Bulls.

Vroeg in de wedstrijd belandde Lawson in een gevecht met Verstappen en Lewis Hamilton. Na hun pitstops kwamen de coureurs van Red Bull Racing en Ferrari vlak achter de Nieuw-Zeelander de baan op. Verstappen remde extreem laat voor de eerste bocht en passeerde beide coureurs in één beweging aan de binnenkant. "Ik probeerde gewoon niet in de weg te rijden en er niet te veel bij betrokken te raken", verklaart Lawson. "Ik werd niet op een ronde gezet, dus ik hoefde ze er niet langs te laten. Ik had niet verwacht dat hij er voorbij zou gaan", blikt de huidige nummer negen van het wereldkampioenschap terug. "Natuurlijk zag ik die late actie. Het kostte me uiteindelijk veel tijd achter hen, wat op dat moment een beetje stressvol was, maar het was een goede actie. Het was een typische Max-actie", aldus Lawson.

Artikel gaat verder onder video

Woede bij Verstappen

Waar Lawson lovend was over de inhaalactie, was Verstappen later in de race aanzienlijk minder te spreken over de Racing Bulls-coureurs. In de 63e ronde stuitte de Nederlander, die op dat moment streed om de tweede plaats, op Lawson en Lindblad. Het duo was in een onderling gevecht verwikkeld om een finish in de top tien en hield de Red Bull-coureur op. Verstappen, die de race uiteindelijk als tweede zou afsluiten achter racewinnaar Lando Norris, reageerde furieus. "Oh, ze zouden een straf moeten krijgen", riep Verstappen over de boordradio. "Dit is verdomd belachelijk, deze idioten! Mijn God!"

Technische problemen

De vertraging bleek echter deels te wijten aan technische problemen met het waarschuwingssysteem op de Hungaroring. Meerdere coureurs klaagden afgelopen weekend over haperende blauwe vlaggen. Lindblad legt uit dat het zusterteam van Red Bull er alles aan deed om de leiders niet te hinderen. "Het is niet al te moeilijk, want we hebben de virtuele spiegel, dus we kennen de auto voor en achter ons en we kunnen de gaten zien, en we hebben spiegels, wat het iets makkelijker maakt", vertelt de debutant. "Ik denk dat het meer voor de auto's was die erdoor kwamen, dat het gewoon een beetje jammer was, misschien. Maar ja, het was niet ideaal."

Gerelateerd