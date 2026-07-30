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Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026

Verstappen hoeft nog geen eigen bocht: "Die vernoemen ze naar mensen die dood zijn"

Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen hoeft nog geen eigen bocht: "Die vernoemen ze naar mensen die dood zijn"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen ziet het voorlopig niet zitten dat er een bocht op Circuit Zandvoort naar hem vernoemd wordt. In een interview met Viaplay reageerde de coureur van Red Bull Racing met de nodige humor op de suggestie om het beroemde Scheivlak naar hem te vernoemen.

Tijdens het gesprek werd de Red Bull-rijder gevraagd naar een mogelijke vernoeming op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Viaplay vroeg of het Scheivlak, een van de meest iconische passages van de baan, in de toekomst mogelijk zijn naam zou dragen. "Dat is niet aan mij. Meestal vernoemen ze bochten naar mensen die dood zijn, toch?", antwoordde Verstappen gevat. Toen de verslaggever daarop inhaakte door te stellen dat ze het daar dan hopelijk pas over honderd jaar over zouden hebben, sloot de coureur lachend af. "Dan heb je het er in ieder geval niet meer met mij over", aldus de huidige nummer zes van het wereldkampioenschap.

Historie van het Scheivlak

De suggestie om juist het Scheivlak te hernoemen, is niet geheel uit de lucht gegrepen. Bocht zeven staat bij de coureurs namelijk bekend als de meest uitdagende en angstaanjagende bocht van de baan. De rijders sturen hier over een duintop volledig blind in met snelheden van ruim boven de 250 kilometer per uur. Omdat de baan direct bij het insturen sterk daalt, ontstaat er een enorme compressie en druk op de banden van de auto. De huidige naam heeft overigens een puur geografische oorsprong uit de tijd voor de bouw van het circuit: het verwees naar het scheidingsvlak tussen de openbare gemeentelijke duinen en het particuliere grondgebied van de jonkheer.

Afscheid van Zandvoort

Een eventuele vernoeming zou samenvallen met een bijzonder moment voor de Nederlandse autosport. In augustus staat namelijk de allerlaatste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix op het programma. Na dit jaar verdwijnt de koningsklasse definitief uit Zandvoort, aangezien het contract met de FOM niet wordt verlengd. Het uitverkochte raceweekend, dat van 21 tot en met 23 augustus plaatsvindt, krijgt bovendien een uniek tintje omdat er voor het eerst een F1 Sprintrace op Nederlandse bodem wordt verreden. Na het vertrek van de Formule 1 blijft het circuit wel actief voor andere autosportklassen en zijn er vergevorderde plannen om de Formule E naar de badplaats te halen.

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