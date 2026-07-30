VIDEO: Bizar incident tussen Piastri en Sainz: “Ik heb me kapot zitten ergeren aan Sainz” | GPFans Raceteam
VIDEO: Bizar incident tussen Piastri en Sainz: “Ik heb me kapot zitten ergeren aan Sainz” | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In de podcast blikken we uitgebreid terug op de Grand Prix van Hongarije. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Remy Ramjiawan en F1-technisch-expert Vincent Bruins.
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