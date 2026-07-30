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Sainz and Piastri

VIDEO: Bizar incident tussen Piastri en Sainz: “Ik heb me kapot zitten ergeren aan Sainz” | GPFans Raceteam

VIDEO: Bizar incident tussen Piastri en Sainz: “Ik heb me kapot zitten ergeren aan Sainz” | GPFans Raceteam

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In de podcast blikken we uitgebreid terug op de Grand Prix van Hongarije. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Remy Ramjiawan en F1-technisch-expert Vincent Bruins.

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