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An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Patrese houdt zich in over titelkansen Antonelli: 'Nog geen kampioen door betrouwbaarheid'

An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP — Foto: © IMAGO

Patrese houdt zich in over titelkansen Antonelli: 'Nog geen kampioen door betrouwbaarheid'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Riccardo Patrese vindt Kimi Antonelli op dit moment de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1, maar de Italiaan waarschuwt dat zijn landgenoot zich nog niet rijk mag rekenen. Hoewel hij stelt dat de jonge coureur sneller is dan zijn teamgenoot George Russell, wijst Patrese tegelijkertijd naar de haperende techniek van Mercedes als de grootste bedreiging voor het kampioenschap.

Tijdens de huidige zomerstop voert Antonelli het kampioenschap aan met 219 punten, terwijl Russell de derde plaats bezet met 160 punten. Ondanks deze ruime voorsprong waakt Patrese voor te vroeg juichen. "Nee, ik denk niet dat Kimi al kampioen is", stelt hij in gesprek met Compare.bet. "Want we hebben opnieuw gezien dat betrouwbaarheid soms het verschil kan maken, zelfs voor Kimi." Dat de techniek een pijnpunt is bij de Duitse renstal, is de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk geworden. Zowel de leider in het kampioenschap als zijn teamgenoot zitten al aan de limiet van de toegestane motoronderdelen en maken inmiddels gebruik van hun vierde krachtbron.

Voorsprong nog niet groot genoeg

De renstal kampte bovendien met meerdere uitvalbeurten. Teambaas Toto Wolff noemde de betrouwbaarheid van de W17 onlangs nog onvoldoende. Patrese sluit zich daarbij aan en benadrukt de onvoorspelbaarheid van het restant van het seizoen. "Kimi moet wel de favoriet zijn, hij bevindt zich in een ijzersterke positie, hij is in een fantastische stemming en de auto is supercompetitief als hij werkt", legt hij uit. "Hij is dus de favoriet, maar in dit stadium, met nog elf races te gaan, is het gat niet groot genoeg voor Kimi om te zeggen: oké, ik word kampioen."

Zorgen om betrouwbaarheid

In de onderlinge strijd heeft de koploper dit jaar duidelijk de overhand genomen met zes overwinningen, waaronder een reeks van vijf opeenvolgende zeges, tegenover twee overwinningen voor Russell. Volgens Patrese is de verhouding binnen de formatie dan ook helder. "Kimi bevindt zich in een betere positie dan George Russell", oordeelt hij. "Kimi heeft al vaak bewezen dat hij competitiever kan zijn dan Russell. Er is één vraagstuk voor Mercedes, en dat is betrouwbaarheid". Wel kijkt hij uit naar de verdere dynamiek tussen de twee coureurs. "Het wordt interessant om te zien wat er in de toekomst tussen hem en Russell gaat gebeuren. Maar Kimi wordt sterker en sterker, hij maakt geen fouten, hij is razendsnel en zijn auto is snel. Daarom is hij de favoriet."

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