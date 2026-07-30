Verstappen heeft het drukker dan verwacht in zomerstop: "Maar ben graag bezig als teambaas"
Verstappen heeft het drukker dan verwacht in zomerstop: "Maar ben graag bezig als teambaas"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen zal tijdens de zomerstop van de Formule 1 niet zelf achter het stuur kruipen voor testwerkzaamheden met zijn eigen GT3-team Verstappen Racing. Hij geeft de komende weken de voorkeur aan rust en privétijd, maar mede omdat de aangepaste kalender van het FIA WEC voor planningsproblemen zorgt bij zijn vaste coureurs, zal hij tijdens de verplichte Formule 1-pauze nog wel even de pet van teambaas op moeten zetten.
Na een moeizame eerste seizoenshelft, waarin de Red Bull RB22 niet competitief genoeg bleek ten opzichte van Mercedes, Ferrari en McLaren, is de behoefte aan een pauze groot. Verstappen kiest er bewust voor om de autosport even los te laten. "Eigenlijk ga ik gewoon hetzelfde doen als de laatste paar jaar. Gewoon fijn met de familie eerst. Dan met vrienden en dan weer een beetje een mix tussen familie en vrienden", vertelt hij over zijn plannen bij Viaplay. Hij wil na de recente race in Hongarije, waarin hij ondanks balansproblemen toch de tweede plek pakte, vooral ontspannen. "Gewoon een beetje op de boot. Ja, zoveel mogelijk privétijd nemen en een beetje tot rust komen en alles een beetje laten bezinken."
Verschuivingen op de kalender
Hoewel het Verstappen Racing-project met de Mercedes-AMG inmiddels volledig operationeel is, blijft de GT3-auto deze zomer grotendeels in de garage als het om testwerk van de eigenaar zelf gaat. Dit heeft alles te maken met de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de organisatie van het World Endurance Championship de races in Qatar en Bahrein heeft moeten annuleren. Omdat deze evenementen zijn verplaatst naar Europese circuits in het najaar, is de hele planning voor de zomer ook overhoopgehaald. "Het WEC gaat bijvoorbeeld normaal gezien naar het Midden-Oosten, maar dat zal ook niet doorgaan, dus daar komen weer wat verschuivingen", legt Verstappen uit.
Door deze logistieke wijzigingen zijn twee vaste coureurs van het GT3-team, Jules Gounon en Dani Juncadella, minder beschikbaar voor testwerkzaamheden. Beide mannen rijden al een overvol programma. De Limburger is daardoor vooral achter de schermen actief. "Dus ik denk dat ik drukker ben met dingen regelen qua rijders dan zeg maar zelf testen helaas", aldus Verstappen, die aangeeft dat de komende weken simpelweg te druk zijn om zelf in de Mercedes te stappen.
Verstappen vindt rol van teambaas leuk
Lucas Auer en Juncadella zijn aankomend weekend druk met de GT World Challenge op Magny-Cours in Frankrijk en halverwege augustus vinden we Auer en Gounon in de DTM op de Nürburgring. Gounon en Juncadella zullen volop bezig zijn met het WEC, al helemaal door de kalenderwijzigingen. Barcelona-Catalunya en Monza vallen in voor Qatar en Bahrein, en dus zullen ze met Alpine en Genesis Magma, respectievelijk, extra voorbereidingen en werk in de simulator moeten verrichten.
Ondanks dat hij zelf niet aan rijden toekomt, beleeft Verstappen veel plezier aan zijn managementtaken voor zijn eigen team. Eerder dit jaar nam hij nog wel zelf deel aan de 24 uur van de Nürburgring en werkte hij testdagen af in Portugal, maar voorlopig ligt de focus op het aansturen van zijn formatie. Gevraagd of hij de rol van teambaas nu weer op zich moet nemen, reageert hij positief. "Maar ik vind dat leuk. Ik ben daar graag mee bezig".
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