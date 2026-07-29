Pirelli heeft de bandencompounds voor de aanstaande Dutch Grand Prix wereldkundig gemaakt. Voor de race op Circuit Zandvoort, die over iets meer dan drie weken op het programma staat, heeft de Italiaanse bandenleverancier gekozen voor de middelste reeks uit het assortiment.

De coureurs zullen dus de beschikking krijgen over de C2 als harde band, de C3 als medium en de C4 als zachte compound. Daarmee kiest de exclusieve partner van de Formule 1 voor exact dezelfde selectie als tijdens de vorige editie in de Noord-Hollandse duinen. De keuze voor deze specifieke reeks is sterk ingegeven door de unieke karakteristieken van de baan. De baan in Zandvoort staat bekend als een van de meest veeleisende omlopen op de kalender voor het rubber. Dit komt voornamelijk door de aanwezigheid van twee kombochten: de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht. Deze bochten kennen een hellingshoek van achttien graden. Door de middelpuntvliedende kracht die de auto's tegen het asfalt drukt, ontstaan er extreem hoge verticale belastingen op de bandenconstructie. De middelste bandenreeks moet de juiste balans bieden tussen duurzaamheid in deze snelle secties en mechanische grip in de langzamere, meer technische delen van de baan.

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Extra belasting tijdens sprintweekend

De banden zullen overigens al vroeg in het weekend flink op de proef worden gesteld. De komende editie van de Dutch Grand Prix is namelijk aangewezen als een sprintweekend. Dit betekent dat de coureurs op vrijdag al een competitieve kwalificatiesessie afwerken, gevolgd door een kortere race op zaterdag. Het evenement markeert tevens de laatste editie van de race in Zandvoort onder het huidige contract met de Formule 1. Naast de selectie voor de Nederlandse kustplaats maakte de bandenproducent ook direct de keuzes voor de daaropvolgende races bekend. Voor de Grand Prix van Italië op Monza is de zachtste reeks geselecteerd, terwijl voor het nieuwe stratencircuit in Madrid dezelfde middelste compounds worden meegenomen als naar Zandvoort.

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