Max Verstappen lijkt volgend jaar zonder planningsproblemen te kunnen deelnemen aan zowel de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring als de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Uit een eerder uitgebracht concept van de F1-kalender voor 2027 blijkt namelijk dat beide prestigieuze enduranceraces mogelijk niet samenvallen met een Grand Prix-weekend. Hiermee zou een langgekoesterde wens van de Limburger in vervulling kunnen gaan.

De voorlopige planning van de Formule 1 telt volgend jaar opnieuw 24 raceweekenden, meldt The Race, maar laat precies rondom de grote GT3-evenementen ruimte over. De 24 uur van de Nürburgring staat gepland voor het weekend van 27 tot en met 30 mei, wat in een gat valt tussen de Grands Prix van Canada en Monaco. Ook voor de 24 uur van Spa-Francorchamps, die momenteel op de rol staat voor 24 tot en met 27 juni, lijkt de kust veilig. Dat raceweekend bevindt zich op de conceptkalender in een vrije week tussen de Formule 1-wedstrijden in Portugal en Groot-Brittannië.

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Spa 24h hoeft niet eens verplaatst te worden

Voor de Limburger was een deelname aan de 24 uur van Spa eerder dit jaar niet mogelijk, omdat het evenement tegelijkertijd plaatsvond met de Grand Prix van Oostenrijk, net als de drie jaren ervoor. Verstappen zou de organisatie van de Belgische klassieker, de SRO Motorsports Group, onlangs persoonlijk verzocht hebben om voor de komende editie een datum te prikken die niet botst met zijn Formule 1-verplichtingen.

© SRO/JEP

SRO-oprichter en -CEO Stéphane Ratel heeft tegenover onder andere redacteur Vincent Bruins aangegeven gemotiveerd te zijn om aan dat verzoek te voldoen en is zelfs bereid de race met een week te verschuiven als de definitieve Formule 1-kalender daar om vraagt. Echter, zoals het er momenteel naar uitziet, zou het verplaatsen van de Spa 24h niet eens nodig zijn. Overigens wordt de definitieve F1-kalender pas in het najaar officieel bekrachtigd door de FIA, aangezien de onrustige situatie in het Midden-Oosten wordt afgewacht.

De deelname aan de 24h Nürburgring wordt wel verwacht. Of de viervoudig wereldkampioen de Spa 24h erbij doet, zal afwachten zijn. GPFans heeft Verstappen Racing om reactie gevraagd, maar verwacht vanwege de zomerstop geen update over de GT3-plannen van Max tot in ieder geval de week voor de Dutch Grand Prix.

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