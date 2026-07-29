Stefano Domenicali bevestigt dat het huidige Formule 1-seizoen in Europa eindigt als de geplande races in Qatar en Abu Dhabi wegens de geopolitieke spanningen geen doorgang kunnen vinden. De CEO van de Formula One Group stelt dat er uiterlijk halverwege september een definitief besluit valt over de seizoensafsluiting. Een tweede weekend in Las Vegas was ook nog een optie, maar daar is uiteindelijk een streep doorheen getrokken.

De onzekerheid over de laatste twee raceweekenden van het seizoen volgt op eerdere annuleringen op de kalender. Eerder dit jaar zag de koningsklasse zich al genoodzaakt om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die in april op de planning stonden, te schrappen als gevolg van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Om aan de commerciële verplichtingen van eenentwintig races te voldoen, is inmiddels bevestigd dat Maleisië begin oktober invalt als vervanger voor Bahrein. Desondanks is Domenicali vastberaden om na de Grand Prix van Las Vegas op 21 november nog een seizoensfinale te organiseren.

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Besluit halverwege september

Hoewel de situatie in het Midden-Oosten onrustig blijft, staan de laatste twee evenementen voorlopig nog op de rol. Domenicali benadrukt dat de organisatie vasthoudt aan het oorspronkelijke plan, zolang de omstandigheden dat toelaten. "Voor ons zijn de races in Qatar en Abu Dhabi vandaag de dag bevestigd. Ze zijn overigens al uitverkocht. Dat is een ongelooflijk teken van hoezeer de sport groter is dan het probleem waar onze wereld in leeft." Toch houdt de Italiaan een duidelijke slag om de arm. "Maar als de situatie niet op de manier wordt opgelost zoals wij denken dat zou moeten, zullen we voor half september de beslissing nemen", klinkt het stellig.

Uitwijken naar Europa

Mocht de veiligheidssituatie een reis naar het Midden-Oosten onmogelijk maken, dan ligt er een Europees noodscenario klaar. "Als dit niet mogelijk is, zal het einde van het seizoen in Europa zijn, omdat we niet naar andere plaatsen kunnen gaan", kondigt Domenicali aan in een call met F1-media, waaronder de BBC. Hoewel hij tijdens het persmoment niet in detail wilde treden over de exacte locatie van deze mogelijke vervangende finale, geldt het circuit van Imola momenteel als de absolute topkandidaat om het evenement over te nemen. Hij hintte afgelopen weekend nog dat we mogelijk in december "Italiaans zullen spreken". Een race in Italië zal fans van Max Verstappen goed in de oren klinken. Dat is namelijk dichter bij huis dan het Midden-Oosten, wat zijn fans een extra kans kan geven om hem in actie te zien.

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Geen dubbele race in Las Vegas

Een andere optie die op tafel lag, was het organiseren van twee opeenvolgende races in de straten van Las Vegas. Dat plan is echter definitief van de baan geschoven. Domenicali wil de exclusiviteit van het Amerikaanse evenement beschermen en vreest bovendien voor de concurrentie van het American football-seizoen. "Er was een mogelijkheid om twee races in Las Vegas te houden, maar we willen, laat ik het zo zeggen, een juweel dat aan het groeien is niet ruïneren door te onderwaarderen wat we daar doen", legt hij uit.

De concurrentiestrijd om de Amerikaanse televisiekijker speelt daarbij een doorslaggevende rol. "En we mogen natuurlijk niet vergeten dat we in die periode van het jaar in de VS vechten tegen de NFL", vervolgt Domenicali. "Dat is een grote sport die, ik wil niet zeggen afleidt, maar veel fans kijken daarnaar. We moeten dus elke situatie vermijden die ons tegenover iets plaatst dat natuurlijk nog steeds behoorlijk groot is in de VS."

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