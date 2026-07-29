Tim Coronel denkt dat er voor Max Verstappen momenteel geen enkel realistisch scenario waarin hij een betere auto tot zijn beschikking krijgt dan bij Red Bull Racing. De coureur stelt dat de viervoudig wereldkampioen nergens anders een beter stoeltje kan bemachtigen en dat een overstap naar de concurrentie onlogisch zou zijn.

Hoewel de geruchten over een mogelijk vertrek van de Nederlander al maanden aanhouden, lijkt een langer verblijf bij de hoofdmacht van Red Bull de meest reële optie voor de nabije toekomst. Dat heeft alles te maken met de huidige dynamiek op de rijdersmarkt, maar ook met de specifieke contractuele situatie van de regerend kampioen. Verstappen beschikt weliswaar over een ontsnappingsclausule omdat hij momenteel een flinke achterstand heeft op WK-leider Andrea Kimi Antonelli, maar Red Bull hoopt hem met een verbeterd contract tot en met 2029 definitief aan zich te binden.

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Geen ruimte bij de concurrentie

Sinds de bekendmaking van de line-ups van de andere topteams voor de komende seizoenen lijken de deuren daar bovendien nagenoeg gesloten. Coronel benadrukt bij Sportnieuws dat Mercedes en Ferrari hun zaken voor 2027 inmiddels al op orde hebben. "Antonelli doet goed zijn ding en Russell is een mooie wingman op dat vlak", stelt de analist over de huidige situatie bij de Duitse renstal. Ook een overstap naar Maranello is volgens hem uitgesloten, mede doordat zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton daar inmiddels zijn draai heeft gevonden. "Hamilton heeft het licht gezien bij Ferrari dus daar is ook geen plek. Je wil trouwens ook niet nu naar Ferrari gaan. Dat zou ik aan het einde van je carrière doen en daar is Max nog niet", aldus Coronel over de ambities van de Limburger.

Red Bull de juiste plek

Daarnaast wijst Coronel ook de speculaties rondom een overstap naar McLaren naar het rijk der fabelen. In de paddock werd gefluisterd dat Oscar Piastri de omgekeerde weg naar Red Bull zou bewandelen in een mogelijke ruildeal, maar daar gelooft Coronel weinig van. "Die zitten eigenlijk ook wel oké. Er wordt natuurlijk gesproken over dat Piastri naar Red Bull zou gaan en Max naar McLaren, maar ik vind het allemaal een beetje vergezocht", doelt hij op de stabiliteit bij het team uit Woking. Zowel Piastri als Lando Norris ligt daar immers nog langdurig vast onder contract. "Je ziet dat Red Bull goed bezig is, want Hadjar zit er ook continu bij dus de auto is zo slecht nog niet", verklaart hij over de huidige vorm van de constructeur. "Max heeft een rechte rug en verlaat een team niet zo snel", stelt de analist vastberaden. "De enige plek waar Max op dit moment naar toe kan en ook moet zijn, is Red Bull. Ik denk dat als je diep in zijn hart kijkt dat hij dat zelf ook echt vindt."

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