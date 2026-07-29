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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Albon viert mijlpaal en krijgt felicitatie van Verstappen: 'Op naar de 200, dan gaan we dat ook vieren'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Albon viert mijlpaal en krijgt felicitatie van Verstappen: 'Op naar de 200, dan gaan we dat ook vieren'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De dertigjarige Alexander Albon had in Hongarije een feestje te vieren. Zo kwam de Brits-Thaise coureur voor de honderdste keer uit voor het team van Williams en daarvoor werd hij in het zonnetje gezet. Ook voormalig Red Bull-teamgenoot Max Verstappen had lovende woorden voor Albon.

Albon debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij Racing Bulls, dat destijds nog onder de naam Toro Rosso opereerde. Na een half jaar kreeg hij zelfs promotie naar Red Bull Racing en Pierre Gasly bewandelde het omgekeerde pad. Bij Red Bull wist Albon geregeld binnen de top zes te eindigen en in 2020 wist hij zelfs twee keer als derde te eindigen. Toch werd hij aan het einde van dat jaar vervangen door Sergio Pérez, die het stoeltje naast Max Verstappen mocht overnemen. Albon moest vervolgens een jaar langs de zijlijn staan, maar keerde in 2022 terug bij Williams, waar hij nog altijd voor rijdt.

Russell verwacht standbeeld voor Albon

Albon kreeg tijdens het raceweekend in Hongarije een tablet voor zijn neus, waarop diverse fans hun lof uitspraken voor de Williams-coureur. Daarnaast lieten ook verschillende coureurs de mijlpaal niet zomaar voorbijgaan. "Albono, honderd races voor Williams, ongelooflijk. Je bent een Williams-icoon en een legende. Ik kan niet wachten om het standbeeld van Albono te zien op het hoofdkantoor van Williams", zo prijst George Russell Albon.

Verstappen: 'Op naar de 200 races'

Ook Verstappen laat van zich horen: "Hey Alex! Natuurlijk van harte gefeliciteerd met je honderdste Grand Prix [voor Williams, red.]. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is namelijk een erg indrukwekkend aantal. Ik ken je natuurlijk al een hele lange tijd, sinds we kinderen waren. Dus ja, het is erg cool om je te zien racen in de Formule 1, met al je prestaties. Geniet ervan en op naar de 200, dan gaan we dat ook vieren."

@williamsf1 We surprised Alex for his 100th race with your messages, and some very special guests ? Who were you most surprised to see? ? #f1 #f1tiktok ♬ original sound - Atlassian Williams F1 Team

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