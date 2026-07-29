Newey onderzoekt Red Bull-bolide van Verstappen tijdens Grand Prix van Hongarije
Newey onderzoekt Red Bull-bolide van Verstappen tijdens Grand Prix van HongarijeMaak ons je Google-favoriet
Adrian Newey is gespot terwijl hij de Red Bull RB22 van Max Verstappen nauwkeurig bestudeerde voorafgaand aan de Grand Prix van Hongarije. De Managing Technical Partner van Aston Martin nam op de grid in Boedapest uitgebreid de tijd voor een visuele inspectie van de bolide van de viervoudig wereldkampioen.
De beelden op de startopstelling trokken veel aandacht, mede doordat de door Ford aangedreven wagen van Red Bull Racing momenteel een moeizame fase doormaakt. De RB22 kampt met aanzienlijke aerodynamische degradatie en is bovendien nog altijd zes tot acht kilo te zwaar. Ondanks deze technische problemen wist de Nederlander op de Hungaroring als tweede over de streep te komen. In de strijd om het wereldkampioenschap bezet de stercoureur van de Oostenrijkse formatie momenteel een teleurstellende zesde plaats met 109 punten, een flink gat met WK-leider Kimi Antonelli.
Grootschalige updates
Terwijl Newey de concurrentie onder de loep nam, had zijn eigen team de handen vol aan een belangrijk raceweekend. Aston Martin introduceerde in Hongarije een omvangrijk updatepakket dat uit maar liefst zestien verschillende wijzigingen bestond. Deze zogeheten B-spec van de AMR26 beschikte over een lichter chassis, een vernieuwde versnellingsbak en een volledig herontworpen vloer om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren. De ingrepen waren hard nodig, aangezien de 67-jarige ingenieur de seizoensstart van zijn nieuwe werkgever eerder nog omschreef als een "complete nachtmerrie."
Vooruitgang
De ingrepen lijken hun vruchten af te werpen voor de formatie van eigenaar Lawrence Stroll. Na afloop van de race toonde de Britse ontwerper zich voorzichtig positief over de geboekte progressie. De data die in Boedapest werd verzameld, kwam voor het eerst dit jaar nauwkeurig overeen met de resultaten uit de eigen simulatietools. Hiermee hoopt de equipe de aansluiting met het middenveld te hebben gevonden, in afwachting van een geplande motorupdate van Honda die volgende maand tijdens de Dutch Grand Prix wordt verwacht.
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