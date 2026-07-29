Afgelopen weekend in Hongarije waren er volgens de BBC toch wel flink wat storingen die de wedstrijdleiding in de weg zaten. Daardoor werden de blauwe vlaggen niet altijd juist uitgedeeld en werkte de driver tracker bij enkele teams en de FIA ook niet optimaal.

Tijdens de Grand Prix van Hongarije moesten achterblijvers veelvuldig plaatsmaken voor coureurs die een ronde voorlagen en hen voorbij wilden. Het meest treffende voorbeeld was het onderonsje tussen Carlos Sainz en Oscar Piastri. Laatstgenoemde wilde de Spanjaard voorbij, maar Sainz negeerde enkele blauwe vlaggen en de boardradio van zijn engineer. Uiteindelijk raakte hij de McLaren-coureur. Daarvoor kreeg de Williams-rijder uiteindelijk een straf van vijf seconden.

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Storing met verbinding

Toch onthult het Britse medium dat er problemen waren met de verbindingen tussen het timingsysteem en het racecontrolesysteem van de FIA. Deze verbinding viel tijdens de race diverse keren uit en kwam vervolgens even later spontaan weer terug. Het zorgde voor een warrige situatie: "Daardoor dacht het systeem onterecht dat sommige auto's waren gedubbeld, omdat ze niet op de juiste timinglussen werden geregistreerd. Hierdoor werden er blauwe vlaggen getoond terwijl er in werkelijkheid niemand op een ronde achterstand was gezet."

Marshals

De FIA kon geen directe oplossing voor de problemen bedenken en koos er daarom voor om het automatische blauwe-vlaggensysteem uit te schakelen. Daardoor kon de organisatie alleen nog maar vertrouwen op de marshals, die de blauwe vlaggen toonden, of de knoppen van de lichtpanelen gebruikten om handmatig de blauwe vlaggen te activeren. De teams werden overigens wel direct op de hoogte gesteld door de FIA nadat het probleem was ontdekt.

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