VIDEO | ‘Red Bull wil contract openbreken’: deze opties heeft Verstappen | GPFans Special
VIDEO | ‘Red Bull wil contract openbreken’: deze opties heeft Verstappen | GPFans SpecialMaak ons je Google-favoriet
De zomerstop is aangebroken en hoewel de teams en coureurs nog één week in de fabrieken aan het werk gaan, gaan die fabrieken de twee weken daarna op slot, zodat de teams de verplichte pauze in kunnen gaan. Toch gebeurt er achter de schermen nog een heleboel en rondom Max Verstappen is er nog altijd geen absolute duidelijkheid of hij bij Red Bull Racing blijft. Waarom zijn dit cruciale weken en waar doet Verstappen goed aan? In deze GPFans Special lopen we de opties voor de Nederlander langs.
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