Audi gaat dit seizoen geen grote updates meer doorvoeren aan de Power Unit. De Duitse renstal heeft de strategische keuze gemaakt om de focus en het bijbehorende budget volledig te verleggen naar het seizoen 2027. Allan McNish, die momenteel de rol van Racing Director bekleedt bij de formatie, gaf in Hongarije tekst en uitleg over dit besluit.

De renstal kampte eerder dit jaar met een achterstand van meer dan vier procent op de best presterende motor, waardoor het team van de FIA extra ontwikkelingsruimte kreeg via het zogeheten ADUO-systeem. Audi maakte hier direct gebruik van door een update te introduceren in Spanje, wat de rijdbaarheid van de krachtbron ten goede kwam. McNish verwacht bij de Italiaanse tak van Motorsport.com echter niet dat er op korte termijn nog meer grote stappen volgen voor de Audi van dit jaar: "Vanuit ons perspectief hebben we met de ADUO al iets geïntroduceerd in Barcelona, een kleine aanpassing die goed werkte en ons op weg hielp", aldus de voormalig coureur. "En ik zou zeggen dat de belangrijkste onderdelen in 2027 komen. Dus ik verwacht niet, sterker nog, we zullen tot die tijd niets significants aan de krachtbron zien."

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Budget

De keuze om de doorontwikkeling van de huidige motor op een lager pitje te zetten, hangt nauw samen met het financiële plaatje van de formatie. McNish benadrukt dat het team de beschikbare middelen zorgvuldig moet spreiden. "Ik denk dat iedereen dit compromis moet managen tussen het moment waarop je updates brengt, zowel voor het chassis als de power unit, en waar je besluit het budget te investeren", legde hij uit in Hongarije. "Je kunt niet alles in één keer uitgeven, anders heb je later niets meer om mee te vechten. Het moet een zorgvuldig management van verwachtingen zijn, niet over één seizoen, maar over meerdere seizoenen."

Concurrentie

Wel gaf de Brit aan dat er voor de tweede seizoenshelft nog verdere verbeteringen aan het chassis van de Audi R26 op de planning staan. De strategische pauze van Audi staat in schril contrast met de aanpak van bijvoorbeeld Honda. De Japanse motorfabrikant, die net als Audi in de categorie valt met meer dan vier procent achterstand, kiest er juist voor om het gat op de korte termijn te dichten. Honda heeft onlangs tijdens een filmdag op de Hungaroring een nieuwe specificatie van de krachtbron getest. Deze grote motorupdate zal volgende maand tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort officieel zijn racedebuut maken.

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