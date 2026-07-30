In aanloop naar de voorlopig laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort, lanceert Viaplay een nieuwe documentaire over de terugkeer van de Formule 1 naar de Noord-Hollandse duinen. De streamingdienst blikt met de belangrijkste betrokkenen terug op de realisatie van het evenement, dat na een afwezigheid van 36 jaar in 2021 weer voor het eerst op de kalender verscheen.

De productie heeft de titel Dutch Grand Prix: Tegen Alle Verwachtingen In gekregen. In een persbericht laat de zender weten dat de weg naar de rentree van de koningsklasse in Nederland allesbehalve eenvoudig was. "Het leek een onhaalbare missie, de Formule 1 terughalen naar Zandvoort", zo klinkt het. De makers benadrukken dat het circuit destijds verouderd was en dat de financiële risico's voor de betrokken partijen enorm waren. "Ondanks alle weerstand werd de droom uiteindelijk toch werkelijkheid en keerde de Dutch Grand Prix in 2021 terug op de Formule 1-kalender", aldus de streamingdienst, die de ontwikkeling omschrijft als een verhaal over lef en Nederlands ondernemerschap.

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Sprintformat

De aanstaande race in de badplaats wordt verreden in het weekend van 21 tot en met 23 augustus. Het belooft een bijzonder afscheid te worden, aangezien de organisatie heeft besloten het contract met de Formule 1 na dit jaar niet te verlengen vanwege de stijgende kosten en het uitblijven van overheidssteun. Bovendien wordt er tijdens dit raceweekend voor het eerst in de geschiedenis van de Dutch Grand Prix een sprintformat gehanteerd. Voor de fans is er echter goed nieuws: alle programma's rondom het evenement, inclusief de hoofdrace op zondag, zijn gratis te volgen voor kijkers zonder abonnement. De live-uitzending zal te zien zijn via Viaplay TV, een zender die standaard in de basispakketten van de grote providers zit.

Videoland

Ondertussen vinden er achter de schermen grote verschuivingen plaats bij de uitzendgemachtigde. De Nederlandse tak van Viaplay is in juli overgenomen door DPG Media voor een bedrag van 142 miljoen euro. De sportrechten, waaronder die van de Formule 1, worden op termijn ondergebracht bij Videoland. Totdat deze technische migratie later dit jaar volledig is afgerond, behouden de huidige abonnees gewoon toegang tot de beelden via de vertrouwde app.