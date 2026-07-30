De gezondheidstoestand en de verblijfplaats van Michael Schumacher blijven in nevelen gehuld, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Danner gonst het van de geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen momenteel op Mallorca verblijft. De Duitser stelt dat Corinna Schumacher, de echtgenote van de racelegende, haar kaken echter stijf op elkaar houdt.

Het is inmiddels dertien jaar geleden dat de voormalig Ferrari-coureur zwaar hoofdletsel opliep tijdens een ski-ongeluk in de Franse Alpen. Sindsdien is de 57-jarige autosportheld niet meer in de openbaarheid getreden en wordt hij volledig afgeschermd door zijn naasten. Hoewel de exacte medische details strikt geheim blijven, kwam onlangs via een Zwitserse rechtszaak naar buiten dat de zorg voor de ex-coureur extreem veeleisend is en 24 uur per dag door een team van specialisten wordt uitgevoerd. Britse media meldden eerder dit jaar al dat de meervoudig kampioen niet meer constant bedlegerig is en in een rolstoel kan zitten, al blijft hij volledig afhankelijk van intensieve revalidatie. Er klinken al langer hardnekkige geluiden dat hij afwisselend in zijn vertrouwde omgeving in Zwitserland en in een zwaarbeveiligde villa op Mallorca verblijft.

Artikel gaat verder onder video

Geruchten over Mallorca

Danner spreekt zich bij OLBG uit over de precaire situatie rondom zijn voormalige collega in de koningsklasse van de autosport. "Er zijn al die geruchten dat hij op Mallorca is, en dat ze hem daar op een landgoed hebben ondergebracht, enzovoort", zo laat de oud-coureur optekenen in het interview. Danner krijgt echter geen hoogte van de feitelijke situatie wanneer hij contact zoekt met de binnenste cirkel van de familie. "Als ik met Corinna spreek, zegt ze er niks over", aldus de Duitser. "Als ik met andere mensen spreek die het zouden kunnen weten, vertellen ze me niets."

Hoop op een wonder

Dat de illustere coureur, die met de F2001 en andere iconische bolides geschiedenis schreef, al ruim een decennium onzichtbaar is, spreekt volgens Danner boekdelen over zijn huidige fysieke gesteldheid. "Het feit dat hij nergens verschijnt, wijst erop dat het waarschijnlijk niet erg goed met hem gaat", zo concludeert de vriend van de familie. Toch hoopt hij, net als miljoenen fans wereldwijd, vurig op een wonder. "Hoe Michael er ook uitziet, of onder welke omstandigheden hij ook in leven is, ik weet het niet, ik wil hem weer zien." Volgens Danner zou de racewereld een eventuele terugkeer in de openbaarheid met open armen ontvangen, ongeacht de beperkingen. "Hij is een van de helden in de geschiedenis van de Formule 1, dus als hij gelukkig en fit genoeg zou zijn om terug te komen, ongeacht de omstandigheden, in welke conditie dan ook, denk ik dat de Formule 1 daar makkelijk mee om kan gaan."

Gerelateerd