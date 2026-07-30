close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Michael Schumacher and his wife Corinna

Schumacher zou op Mallorca verblijven: "Corinna zegt er niks over"

Michael Schumacher and his wife Corinna — Foto: © IMAGO
1 reactie

Schumacher zou op Mallorca verblijven: "Corinna zegt er niks over"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De gezondheidstoestand en de verblijfplaats van Michael Schumacher blijven in nevelen gehuld, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Danner gonst het van de geruchten dat de zevenvoudig wereldkampioen momenteel op Mallorca verblijft. De Duitser stelt dat Corinna Schumacher, de echtgenote van de racelegende, haar kaken echter stijf op elkaar houdt.

Het is inmiddels dertien jaar geleden dat de voormalig Ferrari-coureur zwaar hoofdletsel opliep tijdens een ski-ongeluk in de Franse Alpen. Sindsdien is de 57-jarige autosportheld niet meer in de openbaarheid getreden en wordt hij volledig afgeschermd door zijn naasten. Hoewel de exacte medische details strikt geheim blijven, kwam onlangs via een Zwitserse rechtszaak naar buiten dat de zorg voor de ex-coureur extreem veeleisend is en 24 uur per dag door een team van specialisten wordt uitgevoerd. Britse media meldden eerder dit jaar al dat de meervoudig kampioen niet meer constant bedlegerig is en in een rolstoel kan zitten, al blijft hij volledig afhankelijk van intensieve revalidatie. Er klinken al langer hardnekkige geluiden dat hij afwisselend in zijn vertrouwde omgeving in Zwitserland en in een zwaarbeveiligde villa op Mallorca verblijft.

Geruchten over Mallorca

Danner spreekt zich bij OLBG uit over de precaire situatie rondom zijn voormalige collega in de koningsklasse van de autosport. "Er zijn al die geruchten dat hij op Mallorca is, en dat ze hem daar op een landgoed hebben ondergebracht, enzovoort", zo laat de oud-coureur optekenen in het interview. Danner krijgt echter geen hoogte van de feitelijke situatie wanneer hij contact zoekt met de binnenste cirkel van de familie. "Als ik met Corinna spreek, zegt ze er niks over", aldus de Duitser. "Als ik met andere mensen spreek die het zouden kunnen weten, vertellen ze me niets."

Hoop op een wonder

Dat de illustere coureur, die met de F2001 en andere iconische bolides geschiedenis schreef, al ruim een decennium onzichtbaar is, spreekt volgens Danner boekdelen over zijn huidige fysieke gesteldheid. "Het feit dat hij nergens verschijnt, wijst erop dat het waarschijnlijk niet erg goed met hem gaat", zo concludeert de vriend van de familie. Toch hoopt hij, net als miljoenen fans wereldwijd, vurig op een wonder. "Hoe Michael er ook uitziet, of onder welke omstandigheden hij ook in leven is, ik weet het niet, ik wil hem weer zien." Volgens Danner zou de racewereld een eventuele terugkeer in de openbaarheid met open armen ontvangen, ongeacht de beperkingen. "Hij is een van de helden in de geschiedenis van de Formule 1, dus als hij gelukkig en fit genoeg zou zijn om terug te komen, ongeacht de omstandigheden, in welke conditie dan ook, denk ik dat de Formule 1 daar makkelijk mee om kan gaan."

Gerelateerd

Michael Schumacher

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'

Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'

  • 45 minuten geleden
Marko eerlijk: 'Het lijkt niet helemaal lekker te lopen tussen Max en zijn engineers'

Marko eerlijk: 'Het lijkt niet helemaal lekker te lopen tussen Max en zijn engineers'

  • 2 uur geleden
Audi laat ADUO-ontwikkelingen aan krachtbron varen voor 2026

Audi laat ADUO-ontwikkelingen aan krachtbron varen voor 2026

  • 2 uur geleden
Rouw in de Formule 1-paddock: Aston Martin-icoon Mick 'Biscuit' Fern overleden

Rouw in de Formule 1-paddock: Aston Martin-icoon Mick 'Biscuit' Fern overleden

  • 3 uur geleden
Viaplay lanceert speciale documentaire over Formule 1 in Zandvoort

Viaplay lanceert speciale documentaire over Formule 1 in Zandvoort

  • Vandaag 12:15
Patrese houdt zich in over titelkansen Antonelli: 'Nog geen kampioen door betrouwbaarheid'

Patrese houdt zich in over titelkansen Antonelli: 'Nog geen kampioen door betrouwbaarheid'

  • Vandaag 11:21

Net binnen

15:51
Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'
14:19
Marko eerlijk: 'Het lijkt niet helemaal lekker te lopen tussen Max en zijn engineers'
13:39
Audi laat ADUO-ontwikkelingen aan krachtbron varen voor 2026
12:59
Rouw in de Formule 1-paddock: Aston Martin-icoon Mick 'Biscuit' Fern overleden
12:15
Viaplay lanceert speciale documentaire over Formule 1 in Zandvoort
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

Gisteren 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

28 juli 2026 06:57
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

26 juli 2026 16:44 14
Ontdek het op Google Play
x