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Max Verstappen

Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Max Verstappen kijkt met goede herinneringen terug op het Sepang International Circuit, maar waarschuwt tegelijkertijd voor de extreme omstandigheden op de Maleisische baan. De Formule 1 keert begin oktober eenmalig terug naar Maleisië om de uitgestelde Grand Prix van Bahrein te verrijden. In gesprek met Viaplay blikt de Nederlander alvast vooruit op de fysieke uitdaging die de coureurs te wachten staat.

De onverwachte toevoeging van Sepang aan de kalender komt voort uit de aanhoudende onveiligheid in het Midden-Oosten. Omdat racen op het Bahrain International Circuit niet mogelijk wordt geacht, wijkt de Formule 1 uit naar Maleisië voor een raceweekend van 2 tot en met 4 oktober. Voor Verstappen komt die race op een uitdagend moment. De Red Bull Racing-coureur staat momenteel zesde in het kampioenschap en wacht dit seizoen nog altijd op zijn eerste overwinning.

'Heftig weer'

De laatste keer dat de Formule 1 neerstreek in Maleisië was in 2017, een race die destijds werd gewonnen door Verstappen. Ondanks die zege kent de Nederlander de valkuilen van het circuit als geen ander. "Ja, ik heb er goede herinneringen aan", vertelt Verstappen. "Het is eigenlijk Singapore, maar dan overdag, dus het is wel een beetje heftig qua hitte daar. Maar ik vond het heel leuk. Het is een heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage."

Zwaar voor de banden

Daarnaast wijst de viervoudig wereldkampioen naar het asfalt van het circuit. "Het circuit heeft volgens mij ook nog redelijk oud asfalt; tien jaar oud, denk ik. Dat zie je ook bij de klassen die er nu nog rijden. Ja, het is enorm zwaar op de banden, dus dat zou voor ons ook echt heel moeilijk zijn", legt hij uit. Het 5,543 kilometer lange circuit werd echter in 2023 nog grootschalig gerenoveerd en opnieuw geasfalteerd om aan de hoogste veiligheidseisen te blijven voldoen.

Verstappen was ziek tijdens laatste zege in Sepang

Ondanks de overwinning in 2017, waarbij Verstappen de leiding overnam van Lewis Hamilton, was het geen eenvoudige middag voor de Nederlander. De Red Bull-coureur kampte destijds met flinke gezondheidsklachten. "Ja, die race was goed. Ik was ook enorm ziek. Ik kan je vertellen: dat was niet heel fijn om uit te rijden, die wedstrijd. Ik was blij dat het klaar was. Dus hopelijk gaat het de volgende keer wat beter", blikt Verstappen terug. De startlichten voor de eenmalige race in Sepang doven op zondag 4 oktober om 09.00 uur Nederlandse tijd.

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