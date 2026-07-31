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verstappen, antonelli, monaco

VIDEO | Mercedes en Antonelli verwikkeld in rechtszaak, Marko ziet weinig kans voor Red Bull

VIDEO | Mercedes en Antonelli verwikkeld in rechtszaak, Marko ziet weinig kans voor Red Bull

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Kimi Antonelli kent een uitstekend seizoen op de baan, maar buiten het circuit is hij verwikkeld geraakt in een juridisch conflict met zijn voormalig manager, Giovanni Minardi, de zoon van oud-teameigenaar Gian Carlo Minardi. Minardi-junior claimt dat zijn contract onrechtmatig is beëindigd, toen de coureur de overstap maakte naar het opleidingsprogramma van Mercedes onder Toto Wolff.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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