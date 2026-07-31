Kimi Antonelli kent een uitstekend seizoen op de baan, maar buiten het circuit is hij verwikkeld geraakt in een juridisch conflict met zijn voormalig manager, Giovanni Minardi, de zoon van oud-teameigenaar Gian Carlo Minardi. Minardi-junior claimt dat zijn contract onrechtmatig is beëindigd, toen de coureur de overstap maakte naar het opleidingsprogramma van Mercedes onder Toto Wolff.

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