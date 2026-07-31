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Max Verstappen and Lando Norris

Hinchcliffe ziet Verstappen-transfer naar McLaren wel zitten: 'Zou het team vooruit helpen'

Max Verstappen and Lando Norris — Foto: © IMAGO x GPFANS

Hinchcliffe ziet Verstappen-transfer naar McLaren wel zitten: 'Zou het team vooruit helpen'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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James Hinchcliffe zou een overstap van Max Verstappen naar McLaren een uitstekende zet vinden. De zesvoudig IndyCar-winnaar en huidige analist van F1 TV stelt dat de onderlinge relatie met Lando Norris geen obstakel hoeft te vormen en dat de Limburger de juiste persoon is om de formatie uit Woking verder te helpen.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing is momenteel uiterst onzeker. Hoewel hij officieel nog tot en met 2028 vastligt bij de Oostenrijkse renstal, kan er een exitclausule geactiveerd worden. Omdat hij momenteel de zesde plaats in het kampioenschap bezet en een ruime achterstand heeft op koploper Andrea Kimi Antonelli, mag hij het team aan het einde van dit jaar verlaten. Al heeft manager Raymond Vermeulen aangegeven dat Verstappen zijn carrière bij Red Bull zou willen afhaken, wilde de coureur zelf tijdens de Grand Prix van België nog niks bevestigen.

Vriendschap geen obstakel

Mocht het daadwerkelijk tot een overstap komen, dan treft Verstappen bij McLaren de  wereldkampioen van 2025 als teamgenoot. Hinchcliffe voorziet echter geen problemen tussen de twee coureurs. "Max en Lando zijn goede vrienden", stelt de Canadees. "Ze hebben een soort knipperlichtrelatie gehad, mede door enkele gevechten om de WK-titel, maar uiteindelijk zijn het goede vrienden."

McLaren bezet momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap met 220 punten, ruim voor Red Bull Racing. Volgens Hinchcliffe kan de komst van een extra topcoureur het team net dat laatste zetje geven. "Het zijn enorm competitieve individuen en het zou helpen om het team vooruit te stuwen", concludeert hij over wat er met McLaren zou gebeuren in het geval van een aanstelling van Verstappen.

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Geen plek voor Verstappen?

Hoewel de speculaties rondom de viervoudig wereldkampioen aanhouden, lijkt een directe overstap op korte termijn complex. McLaren-teambaas Andrea Stella noemde de komst van Verstappen onlangs weliswaar een fascinerende mogelijkheid, maar benadrukte tegelijkertijd dat er momenteel geen plek is binnen het team. Ze houden vooralsnog vast aan de ongewijzigde line-up van Norris en Oscar Piastri, die beiden nog over een langlopend contract beschikken, al zou Mark Webber, de manager van de laatstgenoemde, niet tevreden zijn met hoe McLaren met de diensten van Piastri omgaat. Norris zou namelijk te vaak voorrang krijgen.

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