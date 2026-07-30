'Liberty Media onderzoekt uniek plan: MotoGP-demo tijdens Formule 1-weekend in Austin'
'Liberty Media onderzoekt uniek plan: MotoGP-demo tijdens Formule 1-weekend in Austin'Maak ons je Google-favoriet
Liberty Media onderzoekt de mogelijkheid om later dit jaar een gezamenlijk evenement met de Formule 1 en MotoGP te organiseren op het Circuit of the Americas (COTA). De Amerikaanse eigenaar van beide raceklassen overweegt om tijdens het Grand Prix-weekend van de Verenigde Staten in oktober een speciale MotoGP-demonstratie te houden. Hiermee wil het bedrijf de samenwerking tussen de twee kampioenschappen versterken en de motorsport verder laten groeien in Amerika, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.
Omdat de Formule 1-race in Texas in hetzelfde weekend valt als de Grand Prix van Australië in de MotoGP, kunnen de huidige vaste coureurs niet in actie komen in de Verenigde Staten. Daarom wordt gekeken naar de inzet van zogeheten 'MotoGP Show Bikes', waarbij mogelijk historische coureurs die verbonden zijn aan de verschillende merken de baan op gaan. Het idee is dat deze motoren op een willekeurig moment tijdens het raceweekend enkele ronden over het circuit in Austin rijden, zodat het aanwezige Formule 1-publiek de machines van dichtbij in actie kan zien.
Synergie na overname Dorna Sports
De plannen komen voort uit de wens om de invloed van het wereldkampioenschap wegrace in de Verenigde Staten te vergroten. Sinds Liberty Media in juli vorig jaar Dorna Sports, de historische promotor van de MotoGP, volledig heeft overgenomen, wordt er volop nagedacht over manieren om de twee disciplines tijdens hetzelfde weekend samen te laten komen. De gesprekken hierover hebben daadwerkelijk plaatsgevonden in de bestuurskamers, al is er op korte termijn nog niets definitief vastgelegd.
De commerciële afdeling van de MotoGP is inmiddels in overleg getreden met de fabrikanten om het initiatief verder vorm te geven. De raceteams staan positief tegenover het plan, maar er moet nog wel duidelijkheid komen over de praktische en financiële invulling. Het is momenteel nog de vraag wie de transportkosten van de motoren en het benodigde personeel voor zijn rekening neemt. Zodra deze logistieke details zijn uitgewerkt, hopen de betrokken partijen de demonstratie definitief aan het raceprogramma in Texas toe te voegen.
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