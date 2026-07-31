Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Nederland

De zomerstop is volop aan de gang, maar langzaam wordt er ook alweer toegewerkt naar de eerste race na de pauze: de Grand Prix van Nederland.

Sinds 2021 is de Nederlandse Grand Prix weer terug op de Formule 1-kalender. Daarvoor werd de baan op diverse punten aangepakt. Voor de terugkeer werd onder meer de Hugenholtzbocht aangepast en voorzien van banking, net als de laatste bocht, die vernoemd is naar Arie Luyendijk en eveneens een hellingshoek kreeg.

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Circuit Zandvoort

In 2026 krijgen we de laatste Dutch Grand Prix voorgeschoteld. Het circuit in Zandvoort is 4,259 kilometer lang en in 1952 werd de eerste Grand Prix verreden. Het raceronderecord staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton. De Engelsman reed tijdens de wedstrijd in 2021 een tijd van 1:11.097.

Tijdschema Grand Prix van Nederlander

Anders dan voorgaande jaren zal het finaleweekend in Zandvoort een heus sprintweekend zijn. Op vrijdag 21 augustus wordt het weekend afgetrapt met de eerste en enige vrije training om 12:30 uur. De sprintkwalificatie vindt vervolgens plaats om 16:30 uur. Op zaterdag 22 augustus worden er twee belangrijke sessies verreden. Om 12:00 uur gaat de sprintrace namelijk van start en om 16:00 uur wordt er gekwalificeerd. Die sessie bepaalt de startvolgorde van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix, die op zondag 23 augustus om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 21 augustus

12:30 uur Vrije Training 1

16:30 uur Sprintkwalificatie

Zaterdag 22 augustus

12:00 uur Sprintrace

16:00 uur Kwalificatie

Zondag 23 augustus

15:00 uur: Grand Prix van Nederland

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