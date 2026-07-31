Mercedes is ervan overtuigd dat Andrea Kimi Antonelli buitengewoon veel pech had met de gridstraf die hij opliep tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Simone Resta, de plaatsvervangend technisch directeur van de Duitse renstal, stelt dat de referentiedata die de stewards gebruikten een vertekend beeld gaven van de daadwerkelijke snelheid van de coureur.

De negentienjarige Italiaan, die momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, ontving vorig weekend een gridstraf van drie plaatsen. De wedstrijdleiding oordeelde dat hij onvoldoende vaart minderde bij een gele vlag. Deze werd in Q3 veroorzaakt door Max Verstappen, die in de laatste bocht was gespind. De stewards wezen er daarbij op dat de tijd van Antonelli in de bewuste minisector slechts 0,03 seconden langzamer was dan zijn snelste tijd in diezelfde sector. Zij bestempelden die snelheidsafname als onvoldoende.

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Een vertekend beeld

Resta benadrukt echter dat de straf het gevolg is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De engineer legt uit dat de ronde waarmee de stewards de minisector vergeleken, simpelweg geen perfecte ronde was. "De referentieronde die voor de vergelijking werd gebruikt, was eigenlijk geen ideale ronde. In die specifieke sector was de referentie niet representatief voor de ware snelheid van Kimi", stelt Resta in de Nu Silver Arrows Radio Show.

Uit de telemetrie bleek wel degelijk dat de Mercedes-coureur actie ondernam. De stewards accepteerden dat Antonelli zijn gaspedaal zestien meter eerder losliet en zijn snelheid met veertien kilometer per uur liet zakken als reactie op de gele vlag. Toch viel de beslissing in zijn nadeel uit. "Dat maakte de situatie lastiger, want zelfs nadat hij van zijn gas ging, werd hij in feite vergeleken met een sector die langzamer was dan optimaal", vervolgt Resta. "In zekere zin was het een perfecte storm. Hij reageerde wel, maar doordat deze referentieronde werd gebruikt, was de snelheidsvermindering niet genoeg om aan de eis te voldoen."

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Schril contrast met Oostenrijk

Antonelli wees na afloop zelf ook op de onlogische vergelijking en Resta deelt de lezing van zijn coureur. "Kimi wees er achteraf op dat als de sector vergeleken werd met de derde vrije training, toen de auto zwaarder was door de brandstof aan boord en daardoor van nature langzamer was. Ondanks het liften was hij daarom nog steeds sneller", aldus de topman. Het incident in Hongarije staat in schril contrast met een eerdere situatie in Oostenrijk. Daar kregen beide Mercedes-coureurs te maken met een gele vlag tijdens hun laatste kwalificatieronde, eveneens vanwege een incident van Verstappen. Waar Antonelli zijn ronde destijds aanzienlijk vertraagde en afbrak, ging zijn teamgenoot George Russell kort van het gas om vervolgens zijn weg te vervolgen en de pole position te pakken.

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