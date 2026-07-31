close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Wolff and Antonelli in separate pictures looking serious with white FIA logo on blue building in background

Mercedes wijst naar straf na Verstappen-incident: 'Vergelijking stewards niet representatief'

Wolff and Antonelli in separate pictures looking serious with white FIA logo on blue building in background — Foto: © IMAGO x GPFANS

Mercedes wijst naar straf na Verstappen-incident: 'Vergelijking stewards niet representatief'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Mercedes is ervan overtuigd dat Andrea Kimi Antonelli buitengewoon veel pech had met de gridstraf die hij opliep tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Simone Resta, de plaatsvervangend technisch directeur van de Duitse renstal, stelt dat de referentiedata die de stewards gebruikten een vertekend beeld gaven van de daadwerkelijke snelheid van de coureur.

De negentienjarige Italiaan, die momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, ontving vorig weekend een gridstraf van drie plaatsen. De wedstrijdleiding oordeelde dat hij onvoldoende vaart minderde bij een gele vlag. Deze werd in Q3 veroorzaakt door Max Verstappen, die in de laatste bocht was gespind. De stewards wezen er daarbij op dat de tijd van Antonelli in de bewuste minisector slechts 0,03 seconden langzamer was dan zijn snelste tijd in diezelfde sector. Zij bestempelden die snelheidsafname als onvoldoende.

Een vertekend beeld

Resta benadrukt echter dat de straf het gevolg is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De engineer legt uit dat de ronde waarmee de stewards de minisector vergeleken, simpelweg geen perfecte ronde was. "De referentieronde die voor de vergelijking werd gebruikt, was eigenlijk geen ideale ronde. In die specifieke sector was de referentie niet representatief voor de ware snelheid van Kimi", stelt Resta in de Nu Silver Arrows Radio Show.

Uit de telemetrie bleek wel degelijk dat de Mercedes-coureur actie ondernam. De stewards accepteerden dat Antonelli zijn gaspedaal zestien meter eerder losliet en zijn snelheid met veertien kilometer per uur liet zakken als reactie op de  gele vlag. Toch viel de beslissing in zijn nadeel uit. "Dat maakte de situatie lastiger, want zelfs nadat hij van zijn gas ging, werd hij in feite vergeleken met een sector die langzamer was dan optimaal", vervolgt Resta. "In zekere zin was het een perfecte storm. Hij reageerde wel, maar doordat deze referentieronde werd gebruikt, was de snelheidsvermindering niet genoeg om aan de eis te voldoen."

Related image
Related image

Schril contrast met Oostenrijk

Antonelli wees na afloop zelf ook op de onlogische vergelijking en Resta deelt de lezing van zijn coureur. "Kimi wees er achteraf op dat als de sector vergeleken werd met de derde vrije training, toen de auto zwaarder was door de brandstof aan boord en daardoor van nature langzamer was. Ondanks het liften was hij daarom nog steeds sneller", aldus de topman. Het incident in Hongarije staat in schril contrast met een eerdere situatie in Oostenrijk. Daar kregen beide Mercedes-coureurs te maken met een gele vlag tijdens hun laatste kwalificatieronde, eveneens vanwege een incident van Verstappen. Waar Antonelli zijn ronde destijds aanzienlijk vertraagde en afbrak, ging zijn teamgenoot George Russell kort van het gas om vervolgens zijn weg te vervolgen en de pole position te pakken.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Kimi Antonelli Grand Prix van Hongarije Hungaroring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Benson weet het zeker: 'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes'

Benson weet het zeker: 'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes'

  • Gisteren 18:29
  • 8
VIDEO | Mercedes en Antonelli verwikkeld in rechtszaak, Marko ziet weinig kans voor Red Bull Video

VIDEO | Mercedes en Antonelli verwikkeld in rechtszaak, Marko ziet weinig kans voor Red Bull

  • 2 uur geleden
Bortoleto verraste Ocon met gewaagde inhaalactie op Hungaroring: 'Wat?! Hij sneed hem af!'

Bortoleto verraste Ocon met gewaagde inhaalactie op Hungaroring: 'Wat?! Hij sneed hem af!'

  • 3 uur geleden
Coureurs tasten in het duister over carrière Verstappen: 'Iedereen wordt daar ontslagen'

Coureurs tasten in het duister over carrière Verstappen: 'Iedereen wordt daar ontslagen'

  • 3 uur geleden
Kravitz spot grote problemen bij Red Bull: "Zo overtuig je Verstappen niet om te blijven"

Kravitz spot grote problemen bij Red Bull: "Zo overtuig je Verstappen niet om te blijven"

  • 28 juli 2026 20:28
  • 4
Hinchcliffe ziet Verstappen-transfer naar McLaren wel zitten: 'Zou het team vooruit helpen'

Hinchcliffe ziet Verstappen-transfer naar McLaren wel zitten: 'Zou het team vooruit helpen'

  • Vandaag 09:43

Net binnen

13:16
Doornbos wijst naar toekomst Verstappen: 'Aankondiging waarschijnlijk in Zandvoort'
12:35
F1-app blundert met starttijden: GP Bahrein in Maleisië wordt géén nachtrace
12:04
Video
VIDEO | Mercedes en Antonelli verwikkeld in rechtszaak, Marko ziet weinig kans voor Red Bull
11:19
Bortoleto verraste Ocon met gewaagde inhaalactie op Hungaroring: 'Wat?! Hij sneed hem af!'
10:32
Coureurs tasten in het duister over carrière Verstappen: 'Iedereen wordt daar ontslagen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

29 juli 2026 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

28 juli 2026 06:57
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

26 juli 2026 16:44 14
Ontdek het op Google Play
x