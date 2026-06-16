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lewis hamilton, fred vasseur, ferrari, graphic

Plooij over interne dynamiek bij Ferrari: 'Hamilton heeft lelijke dingen gezegd tegen Vasseur'

lewis hamilton, fred vasseur, ferrari, graphic — Foto: © IMAGO

Plooij over interne dynamiek bij Ferrari: 'Hamilton heeft lelijke dingen gezegd tegen Vasseur'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Lewis Hamilton behaalde afgelopen zondag in Spanje zijn allereerste overwinning voor het team van Ferrari, maar achter de schermen is het er hard aan toe gegaan. Volgens analist Jack Plooij heeft de zevenvoudig wereldkampioen de afgelopen periode stevige gesprekken gevoerd met teambaas Frédéric Vasseur. De Brit zou zijn onvrede over de beloftes van de Italiaanse renstal niet onder stoelen of banken hebben gestoken.

Tijdens de meest recente Grand Prix op het Circuit de Barcelona-Catalunya wist Hamilton af te rekenen met George Russell en Lando Norris. Olav Mol zag hoe de strategie van Ferrari uiteindelijk doorslaggevend was, ondanks scepsis bij de concurrentie. "We kwamen er al vrij snel achter, ook door de minachting waar Mercedes mee praatte, dat Ferrari waarschijnlijk wel een driestopper ging doen", vertelt de commentator over de communicatie tijdens de race. "De domoren", zo interpreteert Mol de houding van Mercedes ten opzichte van de Italiaanse tactiek bij Race Café De Stamtafel op Ziggo Sport.

Hamilton eiste veranderingen van teambaas Vasseur

Dat de overwinning nu een feit is, komt mede door de druk die de coureur intern heeft uitgeoefend. Plooij stelt dat Vasseur de grote dirigent is achter de zege, maar dat daar wel een harde confrontatie aan voorafging. "Lewis heeft behoorlijk lelijke dingen tegen Vasseur gezegd: je hebt me gehaald en je hebt me van alles beloofd en het klopt niet", meent de analist. De coureur drukte bovendien specifieke technische wensen door, zoals het vervangen van remschijven zonder de remblokken te wisselen. "Dat heeft hij doorgeduwd bij Ferrari en dat is lastig! Bij Ferrari draait het allemaal om hiërarchie", aldus Plooij.

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