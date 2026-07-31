Het team van Red Bull Racing heeft volgens F1-Gate geen akkoord gegeven aan Yuki Tsunoda om in november deel te nemen aan de Adelaide Grand Final. De Japanner is dit jaar reservecoureur bij het Oostenrijkse team en kijkt op die manier vooral naar het racen, in plaats van dat hij zelf actief deelneemt.

Tsunoda sloot afgelopen jaar tijdens de Grand Prix van Japan aan bij Red Bull. Hij werd gepromoveerd vanuit Racing Bulls, terwijl Liam Lawson juist de omgekeerde weg bewandelde. Toch wist ook Tsunoda niet uit te blinken naast Max Verstappen in de RB21 en heeft Red Bull er uiteindelijk voor gekozen om vanaf 2026 de voorkeur te geven aan Isack Hadjar.

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'Tsunoda krijgt geen akkoord van Red Bull'

De Japanse coureur wilde in november echter uitkomen in de GT World Challenge Australia, maar Red Bull heeft volgens het medium voorlopig nog geen toestemming gegeven. De reden hiervoor is nog altijd onduidelijk. In gesprek met Speedcafe onthulde Ben McLellan, CEO van SRO Motorsport Australia, eerder al dat er onderhandelingen plaatsvonden met Tsunoda, maar ook met voormalig Alpine-coureur Jack Doohan. Met beide mannen is voorlopig nog geen akkoord bereikt en Tsunoda krijgt voorlopig nog geen groen licht vanuit Red Bull.

GT3-wereld merkt Verstappen-effect

Dat er meer (ex-)Formule 1-coureurs worden gehaald naar GT3-races heeft volgens McLellan toch echt met Verstappen te maken: "De deelname van een zeer bekende coureur aan de serie is fantastisch voor de naamsbekendheid. Max' deelname aan de 24-uursrace van de Nürburgring heeft wereldwijd meer aandacht voor GT3-races gegenereerd dan ooit tevoren. Bovendien denk ik dat GT3-races, nu het team van Max meedoet aan onze Europese series, meer aandacht trekken dan ooit tevoren."

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