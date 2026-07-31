'Red Bull geeft Tsunoda geen groen licht voor GT3-uitstapje'
'Red Bull geeft Tsunoda geen groen licht voor GT3-uitstapje'Maak ons je Google-favoriet
Het team van Red Bull Racing heeft volgens F1-Gate geen akkoord gegeven aan Yuki Tsunoda om in november deel te nemen aan de Adelaide Grand Final. De Japanner is dit jaar reservecoureur bij het Oostenrijkse team en kijkt op die manier vooral naar het racen, in plaats van dat hij zelf actief deelneemt.
Tsunoda sloot afgelopen jaar tijdens de Grand Prix van Japan aan bij Red Bull. Hij werd gepromoveerd vanuit Racing Bulls, terwijl Liam Lawson juist de omgekeerde weg bewandelde. Toch wist ook Tsunoda niet uit te blinken naast Max Verstappen in de RB21 en heeft Red Bull er uiteindelijk voor gekozen om vanaf 2026 de voorkeur te geven aan Isack Hadjar.
'Tsunoda krijgt geen akkoord van Red Bull'
De Japanse coureur wilde in november echter uitkomen in de GT World Challenge Australia, maar Red Bull heeft volgens het medium voorlopig nog geen toestemming gegeven. De reden hiervoor is nog altijd onduidelijk. In gesprek met Speedcafe onthulde Ben McLellan, CEO van SRO Motorsport Australia, eerder al dat er onderhandelingen plaatsvonden met Tsunoda, maar ook met voormalig Alpine-coureur Jack Doohan. Met beide mannen is voorlopig nog geen akkoord bereikt en Tsunoda krijgt voorlopig nog geen groen licht vanuit Red Bull.
GT3-wereld merkt Verstappen-effect
Dat er meer (ex-)Formule 1-coureurs worden gehaald naar GT3-races heeft volgens McLellan toch echt met Verstappen te maken: "De deelname van een zeer bekende coureur aan de serie is fantastisch voor de naamsbekendheid. Max' deelname aan de 24-uursrace van de Nürburgring heeft wereldwijd meer aandacht voor GT3-races gegenereerd dan ooit tevoren. Bovendien denk ik dat GT3-races, nu het team van Max meedoet aan onze Europese series, meer aandacht trekken dan ooit tevoren."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mekies eerlijk over irritaties tussen Verstappen en engineers: "Een 'ik zei het toch'-moment"
- Vandaag 14:47
- 1
Mercedes wijst naar straf na Verstappen-incident: 'Vergelijking stewards niet representatief'
- Vandaag 13:58
VIDEO | Mercedes en Antonelli verwikkeld in rechtszaak, Marko ziet weinig kans voor Red Bull
- Vandaag 12:04
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
Net binnen
Rocco Coronel maakt GT3-debuut op Assen tijden Jack's Casino Racing Day
- 13 minuten geleden
'Red Bull geeft Tsunoda geen groen licht voor GT3-uitstapje'
- 1 uur geleden
Gezinsuitbreiding voor Hamilton en Kardashian: nieuwe puppy erbij
- 1 uur geleden
- 1
Daily Mail ziet duidelijke voorkeur bij Mercedes: 'Antonelli boven Russell'
- 2 uur geleden
Verstappen onthult grote verrassing tijdens Dutch GP: "Als eerbetoon aan Nederland"
- 3 uur geleden
Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'
- Vandaag 15:32
Veel gelezen
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli