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Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic

Verstappen onthult grote verrassing tijdens Dutch GP: "Als eerbetoon aan Nederland"

Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic — Foto: © IMAGO

Verstappen onthult grote verrassing tijdens Dutch GP: "Als eerbetoon aan Nederland"

Redactie
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Ook Max Verstappen betreurt het dat komende maand de laatste editie van de Dutch Grand Prix wordt verreden. De Nederlander onthult in gesprek met Viaplay echter wel dat hij met een speciale editie van zijn helm afreist naar Nederland, als eerbetoon.

Sinds 2021 is de Dutch Grand Prix weer vaste prik op de kalender, iets wat na 1985, toen de laatste race in de duinen werd verreden, niet werd verwacht. Het evenement heeft de lat omhoog gelegd op het gebied van faninteractie, waarbij een Grand Prix-weekend meer op een festivalweekend lijkt. Het concept is dan ook door andere organisatoren overgenomen.

Bijzonder moment voor Verstappen

Verstappen onthult dat ook voor hem de race bijzonder is. "Ja, natuurlijk. Altijd hele mooie momenten beleefd. En natuurlijk ook wel mooi dat je die race hebt kunnen winnen. Meerdere keren."

Daarom komt er ook een speciale editie van zijn helm, die als eerbetoon aan Nederland moet fungeren: "Er komt een mooie helm aan. Een beetje een eerbetoon ook aan Nederland, dus dat soort dingetjes. Meer kan je er ook niet echt van maken."

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