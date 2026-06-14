Albon valt in Spanje uit: niet de auto, maar de T-cam is het probleem
Albon valt in Spanje uit: niet de auto, maar de T-cam is het probleem
Voor Alexander Albon zit er een bittere nasmaak aan de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Brits-Thaise coureur parkeerde zijn wagen namelijk halverwege de race in de pitbox vanwege een wel heel bijzonder probleem. Zo was er namelijk geen defect aan de auto, maar aan de T-cam op de wagen.
Het duo van Williams vertrok zondagmiddag vanuit de achterhoede. Carlos Sainz kwam weg vanaf P15 en Albon deed dat vanaf de achttiende stek. Sainz wist uiteindelijk niet in de punten te rijden, daar waar Albon halverwege de race uitviel, althans zo leek het. De Williams-coureur werd namelijk uiteindelijk weer de baan opgestuurd en staat op de uitslag met elf ronden achterstand.
T-cam is kapot
Via de onboardbeelden blijkt dat Albon geen defect aan zijn Williams had, maar dat de T-cam bovenop de auto defect was. Een zure tegenvaller voor de Brits-Thaise coureur, aangezien het verder dus geen defect aan de bolide bleek te zijn. Bekijk die beelden hier.
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