Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari weten veilig te stellen na een tactisch steekspel op de Spaanse baan. George Russell kwam uiteindelijk als tweede over de streep door een pijnlijke uitvalbeurt voor teamgenoot Kimi Antonelli, en Lando Norris pakte P3. Max Verstappen reed een redelijk anonieme race, maar werd wel als vierde afgevlagd.

De weersomstandigheden speelden een grote rol in Barcelona. Zo was het het hele weekend al goed warm, met temperaturen rond de 30 graden Celsius en een stralende zon. Dat zorgde ervoor dat de baantemperatuur richting de 50 graden Celsius ging. Dat had als gevolg dat de bandenslijtage een enorme rol speelde en daar moesten de teams dan weer op inspelen met hun strategische keuzes.

Artikel gaat verder onder video

Start Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Het beloofde direct een spannende start te worden. Daar waar polesitter Russell koos voor mediumbanden, koos Hamilton op P2 voor de zachtste compound. Uit de top vijf koos ook Verstappen voor de rode banden.

Voor de start maakte dat uiteindelijk geen verschil. Zo was Russell het beste weg van zijn plek en wist hij de koppositie te behouden, maar Hadjar viel vanaf P6 helemaal terug naar plek 14. Leclerc kende daarnaast een prima begin. Zo wist hij direct vanaf P10 door te stoten naar de zevende plek. Stroll werd in ronde zes de eerste uitvaller van de wedstrijd. Zo werd de Canadees naar binnen geroepen om zijn AMR26 vroegtijdig te parkeren vanwege een probleem met de versnellingsbak, in het weekend dat hij teamgenoot Alonso wist te verslaan in de kwalificatie.

Hadjar & Leclerc zoeken weg naar voren

Leclerc was de grote opvaller in de openingsfase. De Monegask kende een dramatische kwalificatie met P10 als uitslag, maar lag in ronde acht al achter Verstappen op P6. Daarvoor moest Leclerc Piastri voorbij, wat hij via de buitenkant wist te doen in bocht drie. Ook Hadjar had het tempo te pakken en lag op dat moment op P11 nadat hij beide Alpines had weten in te halen. Norris op P4 was de eerste die begon te klagen over de gele banden onder zijn MCL40. "Ik glijd alle kanten op", vertelde hij over de boordradio.

Eerste ronde aan pitstops

In ronde 11 was Leclerc (P6) aangesloten bij Verstappen, die nog altijd op de softbanden rondreed. De Ferrari-coureur was de druk aan het opvoeren, terwijl teamgenoot Hamilton in ronde 12 van zijn softbanden overstapte naar de harde banden. Ook Verstappen ging een rondje later over naar een vers setje banden, namelijk de mediums, en Russell antwoordde op de stop van Hamilton en koos ook voor een pitstop, waardoor Antonelli aan de leiding van de wedstrijd kwam. Ondertussen liet Alonso het thuispubliek juichen toen hij Bottas wist in te halen voor P20. Even later werd Bottas de tweede uitvaller van de race, toen Cadillac hem vroeg om de auto te parkeren in de pitbox.

Russell responds immediately



He also bolts on hard tyres, and crucially keeps track position ahead of Hamilton #F1 #BarcelonaGP | LAP 13/66 pic.twitter.com/8NyMz6DP7P — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Teamorders bij Alpine

In ronde 19 kwam daar het pijnlijke bericht voor Colapinto, die op P12 vóór teamgenoot Gasly lag. Het duo had allebei de harde banden onder de Franse wagen zitten, maar Gasly zat al rondenlang te pushen. "Franco, we gaan de auto's omruilen in de volgende bocht", zo klonk de opdracht aan de Argentijn. Colapinto snapte het niet helemaal, want Gasly zat er ruim een seconde achter, maar toen de wissel was uitgevoerd, trok Gasly al direct een gaatje van zo'n twee seconden binnen één rondje.

Hamilton en Verstappen kiezen voor driestopper

Hamilton maakte in ronde 28 duidelijk dat hij op een driestopper zat. Zo ging hij opnieuw naar binnen en schakelde hij na twaalf rondjes op de harde banden over naar de mediums. Daarmee werd de zevenvoudig kampioen de tweede coureur op de baan die gele banden had laten monteren; die andere was namelijk Verstappen. De Nederlander lag op P4 en zag Leclerc op P5 met de hardste compound steeds dichterbij komen. In zo'n vijf ronden tijd was het gat van drie seconden teruggebracht naar 1,5 seconden, maar Verstappen koos in ronde 30 ook voor vers rubber, maar de pitstop ging niet helemaal goed. Zo stond Verstappen 4,5 seconden stil en werd hij met een vers setje harde banden weer de baan op gestuurd als zevende. Hülkenberg volgde een rondje later ook voor zijn tweede stop, maar de Duitser kwam uiteindelijk niet meer de pitbox uit en werd de derde uitvaller van de wedstrijd.

Antonelli deelt eerste speldenprikje uit aan Russell

Vooraan de race was het Antonelli die op P2 het gat richting koploper Russell had weten te dichten. In ronde 32 was het nog maar een halve seconde en de klassementsleider zat een gaatje te zoeken om zijn Engelse teamgenoot voorbij te gaan. Een rondje later zat Antonelli ernaast op het rechte stuk, maar wist Russell de aanval te pareren. De jongeling was de druk langzaam maar zeker aan het opvoeren, maar moest ook opletten, want had ook al diverse track limits aan zijn broek gekregen en bij de volgende zou er een straf volgen. Toch kwam dat gevecht er op dat moment niet, want Russell werd in ronde 36 naar binnen gehaald voor een nieuw setje banden. Ook Antonelli ging daarna naar binnen, waardoor Hamilton aan de leiding van de race lag.

Fernando Alonso has stopped at the side of the track



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #BarcelonaGP | LAP 41/66 pic.twitter.com/tjRQ9oBpvO — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Verstappen en Hamilton profiteren van VSC

Het pechweekend van Alonso kreeg in de race een vervolg. De Spanjaard moest zijn AMR26 in bocht negen parkeren in ronde 41, ook Albon werd als uitvaller op de uitslag gezet. De Virtual Safety Car werd daarom ingezet en Verstappen koos ervoor om tijdens dat moment een nieuw setje mediums onder zijn RB22 te laten schroeven. Ook Hamilton kwam een ronde later binnen, waardoor hij aan de leiding van de wedstrijd bleef.

Here's the moment Hamilton pitted and came out ahead of Russell ?#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/6IN4Q0ccVD — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Drama in de slotfase!

Met nog zes ronden te gaan lag Hamilton veilig op kop, maar was het Antonelli die de druk nogmaals aan het opvoeren was op teamgenoot Russell en op het rechte stuk zijn teamgenoot voorbij wist te gaan! Russell kon niet antwoorden, hoewel zijn banden slechts één rondje ouder waren, maar er zou nog drama volgen! Een ronde later viel namelijk de wagen van Antonelli compleet stil!

Hamilton hoefde zich uiteindelijk geen zorgen te maken, want hij wist zijn 106e overwinning veilig te stellen. Russell kwam als tweede over de streep en regerend wereldkampioen Lando Norris wist de derde stek te pakken.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd