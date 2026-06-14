close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton sprays champagne on the F1 podium

Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

Lewis Hamilton sprays champagne on the F1 podium — Foto: © IMAGO
2 reacties

Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton heeft zijn allereerste overwinning met Ferrari dan eindelijk binnen. Hij heeft de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië op zijn naam geschreven. De Brit wordt op het podium vergezeld door landgenoten George Russell en Lando Norris.

Hamilton had zich als tweede gekwalificeerd en bleef tweede tussen de Mercedessen na de start. Door een dubbele undercut te doen bleef hij, ondanks een extra pitstop, in de buurt van Russell en Andrea Kimi Antonelli. Dankzij een virtual safety car voor de stilgevallen Aston Martin van thuisheld Fernando Alonso kon Hamilton in ronde 40 zijn derde en laatste pitstop 'gratis' uitvoeren. Hij bleef zijn rivalen voor in de slotfase en zag met een grote voorsprong het zwart-witgeblokt. Antonelli haalde Russell voor de tweede plaats in, voordat hij prompt uitviel met mechanisch malheur. Russell werd dus alsnog tweede voor Norris. Max Verstappen moet genoegen nemen met P4 in Spanje.

Forza Ferrari!

"Ik wil beginnen met een enorme 'grazie' voor het hele team hier, voor Ferrari, voor iedereen in de fabriek, voor [teambaas] Fred Vasseur voor het in mij geloven en mij naar dit team te trekken...", begon een uitgeputte en emotionele Hamilton. "Deze droom leek bijna onmogelijk vorig jaar", zo wijst hij naar een podiumloos 2025. "We hebben echter nooit de hoop opgegeven. We hebben zoveel veranderd en verbeterd. Daar komt nog bij dat ik de beste fanbase heb waar een atleet om kan vragen."

Related image
Related image

Het is zijn 106e overwinning ooit in de Formule 1. Tevens is Hamilton nu de oudste Grand Prix-winnaar sinds de jaren zeventig. "Alle overwinningen zijn op hun eigen manier speciaal, maar dit... Dit is wel echt wat anders. Toen ik als jonge jongen Formule 1 op de tv keek, zag ik al het succes dat Ferrari boekte. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het zou zijn om met zo'n auto te winnen. En het is nu gelukt. Ik ben het team eeuwig dankbaar. De pitstops waren geweldig evenals de strategie, en de auto voelde fantastisch. Forza Ferrari!"

Gerelateerd

Mercedes Ferrari Lewis Hamilton George Russell Kimi Antonelli Circuit de Barcelona-Catalunya

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Barcelona: Hamilton wint, Verstappen vierde Live

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Barcelona: Hamilton wint, Verstappen vierde

  • 3 uur geleden
  • 5
Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell

Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell

  • 3 uur geleden
Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona

Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona

  • 28 minuten geleden
Antonelli op het matje geroepen bij FIA na uitvalbeurt Barcelona, loopt risico op gridstraf

Antonelli op het matje geroepen bij FIA na uitvalbeurt Barcelona, loopt risico op gridstraf

  • 1 uur geleden
  • 1
Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"

Hamilton reageert lachend op 'gestolen' handdoek Antonelli door Kardashian: "Weet van niks!"

  • 11 juni 2026 19:34
  • 4
Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli

Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli

  • 1 uur geleden
  • 22

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

17:55
Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona
17:12
Antonelli op het matje geroepen bij FIA na uitvalbeurt Barcelona, loopt risico op gridstraf
17:07
Norris door uitvalbeurt Antonelli naar podium in Barcelona: 'Zal snel weer op P1 staan'
16:51
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

Net binnen

18:16
Red Bull-fans willen verbeteringen zien: 'Stop met de felicitaties en laat verbeteringen zien'
17:55
Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Barcelona
17:41
Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"
17:25
Verstappen tevreden over P4 en wijst naar speciaal moment voor Hamilton
17:12
Antonelli op het matje geroepen bij FIA na uitvalbeurt Barcelona, loopt risico op gridstraf
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin" Max Verstappen

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"

42 minuten geleden 2
Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk" Hamilton wint in Spanje

Hamilton emotioneel na allereerste winst met Ferrari: "Deze droom leek bijna onmogelijk"

1 uur geleden 2
Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli Samenvatting GP Barcelona-Catalonië

Hamilton pakt eerste Ferrari-zege na tactisch steekspel in Barcelona, drama voor Antonelli

1 uur geleden 22
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi" Extra steun voor protest

Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"

Vandaag 10:52 2
Ontdek het op Google Play
x