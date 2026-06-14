Lewis Hamilton heeft zijn allereerste overwinning met Ferrari dan eindelijk binnen. Hij heeft de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië op zijn naam geschreven. De Brit wordt op het podium vergezeld door landgenoten George Russell en Lando Norris.

Hamilton had zich als tweede gekwalificeerd en bleef tweede tussen de Mercedessen na de start. Door een dubbele undercut te doen bleef hij, ondanks een extra pitstop, in de buurt van Russell en Andrea Kimi Antonelli. Dankzij een virtual safety car voor de stilgevallen Aston Martin van thuisheld Fernando Alonso kon Hamilton in ronde 40 zijn derde en laatste pitstop 'gratis' uitvoeren. Hij bleef zijn rivalen voor in de slotfase en zag met een grote voorsprong het zwart-witgeblokt. Antonelli haalde Russell voor de tweede plaats in, voordat hij prompt uitviel met mechanisch malheur. Russell werd dus alsnog tweede voor Norris. Max Verstappen moet genoegen nemen met P4 in Spanje.

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Forza Ferrari!

"Ik wil beginnen met een enorme 'grazie' voor het hele team hier, voor Ferrari, voor iedereen in de fabriek, voor [teambaas] Fred Vasseur voor het in mij geloven en mij naar dit team te trekken...", begon een uitgeputte en emotionele Hamilton. "Deze droom leek bijna onmogelijk vorig jaar", zo wijst hij naar een podiumloos 2025. "We hebben echter nooit de hoop opgegeven. We hebben zoveel veranderd en verbeterd. Daar komt nog bij dat ik de beste fanbase heb waar een atleet om kan vragen."

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Het is zijn 106e overwinning ooit in de Formule 1. Tevens is Hamilton nu de oudste Grand Prix-winnaar sinds de jaren zeventig. "Alle overwinningen zijn op hun eigen manier speciaal, maar dit... Dit is wel echt wat anders. Toen ik als jonge jongen Formule 1 op de tv keek, zag ik al het succes dat Ferrari boekte. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het zou zijn om met zo'n auto te winnen. En het is nu gelukt. Ik ben het team eeuwig dankbaar. De pitstops waren geweldig evenals de strategie, en de auto voelde fantastisch. Forza Ferrari!"

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