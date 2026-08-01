close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Norris after pole at the Hungaroring

Norris verschijnt plotseling met Martin Garrix op podium van Ushuaia op Ibiza

Norris after pole at the Hungaroring — Foto: © IMAGO

Norris verschijnt plotseling met Martin Garrix op podium van Ushuaia op Ibiza

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lando Norris heeft deze week tijdens zijn zomerstop een opvallende verschijning gemaakt op Ibiza. De regerend wereldkampioen werd door de Nederlandse dj Martin Garrix het podium op gehaald tijdens een optreden in de bekende open-air club Ushuaïa.

Het optreden van Garrix vond plaats op donderdagavond en maakt deel uit van zijn wekelijkse residentie op het Spaanse eiland. Norris geniet momenteel van de verplichte vakantieperiode in de Formule 1, die direct na de Grand Prix van Hongarije is ingegaan. De coureur ging deze pauze in met een positief momentum, nadat hij afgelopen zondag de race op de Hungaroring wist te winnen: reden voor een feestje dus. De Brit ging met een goed gevoel de zomerstop in en besloot naar Ibiza af te reizen voor een klein feestje met grote vriend Garrix. Even later werd Norris ook nog eens als DJ zelf gespot in een wat kleinere club.

Opladen voor hervatting

De Brit veroverde in 2025 zijn eerste wereldtitel, maar kent dit jaar een uitdagender verloop van het huidige kampioenschap. Met 128 punten bezet hij momenteel de vijfde plaats in de WK-stand, op een ruime achterstand van de huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli. De coureur heeft nog enkele weken om uit te rusten voordat de strijd op de baan weer losbarst. Het eerstvolgende raceweekend is de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort, die in het weekend van 23 augustus op het programma staat.

Gerelateerd

McLaren Lando Norris

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hinchcliffe ziet Verstappen-transfer naar McLaren wel zitten: 'Zou het team vooruit helpen'

Hinchcliffe ziet Verstappen-transfer naar McLaren wel zitten: 'Zou het team vooruit helpen'

  • Gisteren 09:43
Marko ziet Red Bull in 2026 geen comeback maken: 'Zou ik niet op durven wedden'

Marko ziet Red Bull in 2026 geen comeback maken: 'Zou ik niet op durven wedden'

  • Gisteren 06:58
  • 1
VIDEO | ‘Red Bull wil contract openbreken’: deze opties heeft Verstappen | GPFans Special Video

VIDEO | ‘Red Bull wil contract openbreken’: deze opties heeft Verstappen | GPFans Special

  • 29 juli 2026 13:44
Storing bij FIA zorgde voor gedoe met blauwe vlaggen in Hongarije

Storing bij FIA zorgde voor gedoe met blauwe vlaggen in Hongarije

  • 29 juli 2026 12:46
Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant

Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant

  • 2 uur geleden
Verstappen stelt team van beste coaches samen: 'Mijn vader, Cruijff, Rossi, Federer'

Verstappen stelt team van beste coaches samen: 'Mijn vader, Cruijff, Rossi, Federer'

  • 3 uur geleden

Net binnen

11:00
Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant
10:01
Verstappen stelt team van beste coaches samen: 'Mijn vader, Cruijff, Rossi, Federer'
08:52
Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Nederland
08:01
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
06:58
Waché duidelijk over zegekansen Red Bull in 2026: 'We streven ernaar'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

Vandaag 08:01
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

29 juli 2026 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

28 juli 2026 06:57
Ontdek het op Google Play
x