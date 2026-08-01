Lando Norris heeft deze week tijdens zijn zomerstop een opvallende verschijning gemaakt op Ibiza. De regerend wereldkampioen werd door de Nederlandse dj Martin Garrix het podium op gehaald tijdens een optreden in de bekende open-air club Ushuaïa.

Het optreden van Garrix vond plaats op donderdagavond en maakt deel uit van zijn wekelijkse residentie op het Spaanse eiland. Norris geniet momenteel van de verplichte vakantieperiode in de Formule 1, die direct na de Grand Prix van Hongarije is ingegaan. De coureur ging deze pauze in met een positief momentum, nadat hij afgelopen zondag de race op de Hungaroring wist te winnen: reden voor een feestje dus. De Brit ging met een goed gevoel de zomerstop in en besloot naar Ibiza af te reizen voor een klein feestje met grote vriend Garrix. Even later werd Norris ook nog eens als DJ zelf gespot in een wat kleinere club.

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Opladen voor hervatting

De Brit veroverde in 2025 zijn eerste wereldtitel, maar kent dit jaar een uitdagender verloop van het huidige kampioenschap. Met 128 punten bezet hij momenteel de vijfde plaats in de WK-stand, op een ruime achterstand van de huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli. De coureur heeft nog enkele weken om uit te rusten voordat de strijd op de baan weer losbarst. Het eerstvolgende raceweekend is de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort, die in het weekend van 23 augustus op het programma staat.

Fresh angle of Lando starting out his summer break adventures on stage with Martin in Ibiza ? pic.twitter.com/e5b0atGlIi — sar. (@maketheapex) July 31, 2026

WELCOME BACK DJ LANDO pic.twitter.com/iAJTjMFw1g — ray (@ln4norris) July 31, 2026

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