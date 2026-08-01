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Verstappen after podium at Spa-Francorchamps

Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant

Verstappen after podium at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO

Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Tijdens de onlangs afgeronde twintigste editie van Tomorrowland in het Belgische Boom is de welbekende Max Verstappen-chant luidkeels over het festivalterrein gegalmd. Een indrukwekkende video toont hoe een uitzinnige menigte van danceliefhebbers perfect synchroon meezingt met het deuntje dat is opgedragen aan de Nederlander.

Het befaamde dancefestival, dat over twee weekenden in juli plaatsvond en in totaal vierhonderdduizend bezoekers uit meer dan tweehonderd landen trok, was volledig uitverkocht. Op online verschenen beelden is de visuele impact van de show goed te zien. Terwijl hardstyle-duo Sub Zero Project het publiek opzweept, zingt de gigantische mensenmassa vol overgave "Tu, Tu, Tu, Tu! Max Verstappen". De sfeer op het festivalterrein is overduidelijk euforisch, waarbij de fans van de Nederlander zich massaal laten horen. Hoewel het niet het originele Verstappen-liedje is, zingt het publiek toch luidkeels de naam van de Red Bull-legende.

Gigantisch podium

Het decor voor dit muzikale eerbetoon aan de F1-coureur was het imposante hoofdpodium van het festival. Dit bouwwerk, ontworpen rondom het thema 'LIFE', is een van de meest ambitieuze designs uit de geschiedenis van het evenement. Met een hoogte van 36 meter en een breedte van 160 meter domineerde het de vallei in Boom. In het ontwerp waren monumentale natuurlijke elementen verwerkt die de pracht van de natuur symboliseren, aangevuld met 56 lasers, 38 fonteinen en talloze watervallen. Dit visuele spektakel versterkte de toch al uitzinnige sfeer tijdens het meezingen van de Verstappen-hymne aanzienlijk.

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