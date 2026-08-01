Jos Verstappen heeft in zijn loopbaan al de nodige sportieve successen gevierd, maar de bruiloft van zijn dochter Victoria zorgde onlangs voor een bijzonder emotioneel moment. De zus van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen deelde ontroerende beelden waarop te zien is hoe haar vader in tranen uitbarstte toen hij haar voor het eerst in haar trouwjurk zag.

Victoria stapte midden juli in het huwelijksbootje met Tom Heuts, met wie zij al ruim een jaar verloofd was. De huwelijksvoltrekking vond plaats op een kasteel in Maastricht, waar de voltallige familie aanwezig was. Ook Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, die momenteel een uitdagende fase in het Formule 1-seizoen doormaakt en zesde staat in het wereldkampioenschap, was van de partij. Hij reisde samen met zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet af naar het zuiden van het land om de grote dag van zijn zusje bij te wonen.

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Ontroerende beelden op het grasveld

Op de gedeelde beelden is het moment vastgelegd waarop vader en dochter met de ruggen naar elkaar toe op een grasveldje stonden. Zodra Verstappen senior zich omdraaide en Victoria in haar klassieke witte trouwjurk zag, keek hij haar vol bewondering aan. Hij gaf haar een knuffel, pinkte een traantje weg en wreef haar bemoedigend over haar zij. Op Instagram plaatste Victoria een veelzeggende tekst bij het fragment: "Je hield mijn hand vast, nu geef je mijn hand weg". Ook Jos liet van zich horen via het sociale medium. "Ik ben voor altijd trots om je vader te zijn. Ik wens je een leven gevuld met liefde en geluk met je man Tom", zo schreef hij aan het kersverse bruidspaar.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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