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Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"

Max Verstappen, Miami GP, 2026, Red Bull Racing, generic — Foto: © IMAGO
3 reacties

Verstappen wil vraag over vergelijking met Hamilton niet beantwoorden: "Dat heeft geen zin"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen is na een uitvalbeurt voor Kimi Antonelli als vierde over de streep gekomen in de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. In zijn mediasessie na afloop had de viervoudig wereldkampioen geen behoefte om een bepaalde vraag te beantwoorden.

Verstappen ving de race onder de Spaanse zon aan vanaf de vijfde plaats, na een lastige zaterdag. Kijkend naar de rondetijden van de trainingen op vrijdag was een vijfde startpositie verrassend positief voor de 28-jarige Red Bull Racing-coureur, maar tegelijkertijd uiteraard geen resultaat dat voor een grote glimlach zorgde. De Oostenrijkse formatie koos er daarom op zondag voor een gokje te wagen: Verstappen ging - net als Hamilton - voor een driestopper, waar een groot deel van het veld twee keer naar binnenkwam voor nieuwe sloffen.

Goede strategie Red Bull Racing in Barcelona

Die strategie pakte goed uit. Alhoewel Verstappen nooit echt naar voren kon kijken, wist hij Charles Leclerc achter zich te houden in het duel om de vijfde plaats. De Monegask kreeg uiteindelijk een DNF achter zijn naam, nadat zijn stuurbekrachtiging en vermogen om te schakelen wegvielen in de slotfase. Kimi Antonelli kende een soortgelijke afloop. Hij viel vanaf P2 uit met een stilgevallen Mercedes-motor. Verstappen schoof hierdoor door naar de vijfde plaats.

Verstappen wil vraag over toekomst niet beantwoorden

Verstappen vertelt na afloop dat hij de zevenvoudig wereldkampioen heeft gefeliciteerd met zijn eerste overwinning voor Ferrari: "Dit zijn altijd mooie momenten, ook als je al zoveel gewonnen hebt", klinkt het tegenover onder andere GPFans. Als hij de vraag krijgt of Verstappen net als Hamilton nog op zijn veertigste in de Formule 1 rijdt, klinkt het: "Ik weet niet of ik daar op dit moment antwoord op wil geven. Dat heeft geen zin. Ik weet het niet, we zullen het zien."

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