Lando Norris heeft de teleurstelling van een dramatisch verlopen Grand Prix van Canada van zich afgeschud door na afloop van het raceweekend direct af te reizen naar de Indianapolis 500. De regerend wereldkampioen, die in 2026 jaagt op prolongatie van zijn titel, werd daar herenigd met zijn voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo en IndyCar-coureur Conor Daly. Op sociale media doken beelden op van het drietal dat samen de bloemetjes buitenzette na afloop van de prestigieuze race op de Indianapolis Motor Speedway.

Voor de kopman van McLaren liep de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve uit op een flinke domper. De Brit kende nog wel een uitstekende start door op intermediate-banden vanaf de derde plek de leiding te grijpen en een gat van twee seconden te slaan, maar die strategische keuze bleek door de opdrogende baan al snel de verkeerde. Uiteindelijk viel de coureur uit Woking voortijdig uit met een technisch mankement aan de versnellingsbak. Door deze nulscore in Montreal blijft de coureur met startnummer 1 momenteel steken op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met een totaal van 58 punten.

Norris spoelt kater van Canada weg met bezoek aan Ricciardo

Om de zinnen te verzetten na het moeizame weekend in Canada, trok Norris richting 'The Brickyard' om de 110e editie van de befaamde Amerikaanse ovalrace bij te wonen. Daar trof de McLaren-rijder zijn oude bekende Ricciardo. De Australiër, die in mei 2026 door het leven gaat als ambassadeur voor Ford en na zijn vertrek bij RB geen actieve racestoel meer heeft in de Formule 1, was als toeschouwer aanwezig bij het evenement. Ook Conor Daly, die de bewuste race als twaalfde afsloot namens het team van Dreyer & Reinbold Racing, voegde zich bij het gezelschap. De Amerikaan deelde vervolgens een foto van de reünie via Instagram Stories.

