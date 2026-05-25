Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"

Volgens social media is het duidelijk: George Russell moet een straf krijgen voor zijn gedrag op de baan na zijn uitvalbeurt in de Formule 1 Grand Prix van Canada.

De Mercedes-coureur ving de race aan vanaf pole positon, maar viel na 32 ronden stil met een motorisch probleem. Russell moest toekijken hoe teammaat en concurrent Kimi Antonelli aan de horizon verdween. De frustraties zaten logicherwijs hoog bij de Brit, die vervolgens zijn headrest en een deel van zijn gordel uit zijn cockpit wierp. Het is vanwege de veiligheid echter verboden om voorwerpen op of naast de baan te gooien. De FIA is een onderzoek naar het incident gestart, maar social media heeft al besloten: er moet een straf komen.

You can't throw anything at the race track. That should be fined — Max Power (@AbrahamNoah20) May 24, 2026

He shud be punished for that. Grid penalty in the next GP — NdokubasakweduPvtLtd (@ShumiraiNinety9) May 24, 2026

Not sure if a driver should walk away from a car on a live track until there is a virtual safety car or a safety car. — WRCPAST (@WRCPAST) May 24, 2026

What was that behaviour? Throwing stuff on the track !! — Becky (@musings_of_mum) May 24, 2026

Throwing the headrest like that. What will the children think? Think of the children! — vonEmpalmeOlmos (@vonEmpalmeOlmos) May 24, 2026

Penalty for throwing his headrest on the track! #CanadianGP — Mark ?? (@Mark1908Fr) May 24, 2026

