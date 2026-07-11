Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zou een terugkeer van Christian Horner in de paddock een fantastische ontwikkeling zijn. De 50-jarige analist stelt dat de voormalig teambaas van Red Bull Racing elk team naar zijn hand kan zetten en trekt daarbij de vergelijking met de impact van Flavio Briatore bij Alpine. Daarnaast hint de Colombiaan op een opvallende ontmoeting met Adrian Newey, zo laat hij weten in een interview met NewsBettingSites.

Horner zit momenteel zonder team, nadat hij in de zomer van 2025 werd ontslagen bij Red Bull en werd opgevolgd door Laurent Mekies. Sinds mei van dit jaar is de Brit een zogeheten free agent, waarna hij onlangs tijdens het raceweekend op Silverstone weer in de paddock verscheen. Montoya ziet een nieuwe uitdaging voor de werkloze teambaas wel zitten en wijst daarbij naar de prestatiedrift die hem kenmerkt.

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Cultuur bij Red Bull

De oud-coureur benadrukt dat de voormalig topman een ongekende werkomgeving heeft opgebouwd bij de formatie uit Milton Keynes. "Hij heeft die Red Bull-cultuur gecreëerd. Je vindt hem misschien aardig, misschien ook niet, en los van zijn privéleven, wat hij heeft gedaan en de cultuur die hij heeft gecreëerd is waanzinnig", aldus Montoya. Volgens de huidig commentator van F1 TV was die sfeer allerminst ontspannen. "Hij wil het beste. Christian is net als Max. Het kan hem geen bal schelen. Hij wil gewoon winnen. Sommige mensen in de Formule 1 zijn te aardig. Soms moet je een eikel zijn om mensen in beweging te krijgen", stelt de Zuid-Amerikaan.

Vergelijking met Briatore en Alpine

Mocht Horner daadwerkelijk terugkeren, dan verwacht Montoya dat hij direct voor een ommekeer kan zorgen. De analist trekt daarbij een parallel met de huidige situatie bij Alpine, waar Briatore als uitvoerend adviseur de touwtjes in handen heeft en het team naar een voorlopige vijfde plaats in het constructeurskampioenschap heeft geholpen. "Het zou fantastisch zijn als Christian terugkwam. Waar hij ook gaat, ik wed dat hij de boel weer op zijn kop kan zetten. Het is een beetje zoals met Flavio. Of je hem nu mag of niet, kijk waar Alpine twee jaar geleden stond en waar ze nu staan. Ze waren een team dat elke race achteraan op de grid stond en nu scoren ze elke week punten", legt de mentor van Formule 2-coureur Sebastián Montoya uit.

Toekomst bij Aston Martin

Als mogelijke nieuwe werkgever schuift de meervoudig Grand Prix-winnaar Aston Martin naar voren. Dat team staat momenteel stijf onderaan in de WK-stand met slechts één punt, ondanks de aanwezigheid van Newey als teambaas. "Aston Martin is een waarschijnlijke bestemming. Maar er zouden ook andere bedrijven zijn die hem zouden willen hebben", voorspelt Montoya. Tot slot deelt de commentator nog een opvallend detail over een recente ontmoeting met de ontwerper van de AMR26. "Dat Adrian Newey hem omhelsde, was voor mij echt een teken. Ik moet hem even een berichtje sturen om erachter te komen! We zijn goed bevriend."

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