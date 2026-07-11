Norris sprint weg voor paparazzi na vermeende date met nieuwe vlam
Norris sprint weg voor paparazzi na vermeende date met nieuwe vlamMaak ons je Google-favoriet
Lando Norris wordt opnieuw in verband gebracht met de Amerikaanse influencer Alix Earle. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 werd deze week met haar gespot in een exclusieve club in Londen. Dit nieuws volgt op eerdere berichten dat de relatie tussen de McLaren-coureur en de Portugese actrice Magui Corceiro voorbij is. Volgens bronnen zijn de twee sinds begin dit jaar officieel niet meer samen, ondanks eerdere pogingen tot een verzoening.
De huidige nummer vijf van het wereldkampioenschap en Earle zouden woensdagavond samen aanwezig zijn geweest in de Londense privéclub Twenty Two. Volgens het entertainmentplatform DeuxMoi bracht het tweetal vrijwel de hele avond met elkaar door en vertrokken zij pas in de vroege uurtjes. Ooggetuigen beweren daarnaast dat Norris de clubleiding zou hebben gevraagd om langer open te blijven, zodat hij meer tijd met de influencer kon doorbrengen. Deze specifieke beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd.
McLaren-coureur trekt sprintje voor paparazzi
Wel is er inmiddels beeldmateriaal opgedoken van het vertrek bij de nachtclub. Op een video is te zien hoe de Britse coureur zich razendsnel uit de voeten maakt en wegrent voor de paparazzi nadat hij met zijn ogenschijnlijke date de locatie verlaat. Het is overigens niet de eerste keer dat Norris en Earle samen in het openbaar verschijnen. Eerder doken de twee al op tijdens een avond in Cannes en waren zij samen aanwezig op een jacht tijdens het Grand Prix-weekend van Monaco.
Ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijke relatie, hebben beide partijen nog niet gereageerd op de verhalen. Hierdoor blijft het voorlopig onduidelijk of de coureur en de influencer daadwerkelijk een koppel vormen of dat het slechts om vriendschappelijk contact gaat. Ook over de definitieve breuk met Corceiro, die hem vorig jaar nog steunde tijdens zijn titelwinst, heeft Norris zich publiekelijk niet uitgelaten.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya ziet Verstappen-transfer niet gebeuren: "Hij wil Red Bull gewoon onder druk zetten"
- 2 uur geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko
Net binnen
Montoya hoopt op terugkeer Horner: "Net als Max, kan het hem geen bal schelen"
- 21 minuten geleden
Norris sprint weg voor paparazzi na vermeende date met nieuwe vlam
- 1 uur geleden
- 2
Montoya ziet Verstappen-transfer niet gebeuren: "Hij wil Red Bull gewoon onder druk zetten"
- 2 uur geleden
- 1
Russell reageert op vermeende voorkeursbehandeling Antonelli bij Mercedes
- 3 uur geleden
- 2
'Red Bull Racing aast op Bearman als vervanger van Verstappen voor 2027'
- Vandaag 12:56
- 4
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
- Vandaag 11:52
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- Gisteren 08:02
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli