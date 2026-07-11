Lando Norris wordt opnieuw in verband gebracht met de Amerikaanse influencer Alix Earle. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 werd deze week met haar gespot in een exclusieve club in Londen. Dit nieuws volgt op eerdere berichten dat de relatie tussen de McLaren-coureur en de Portugese actrice Magui Corceiro voorbij is. Volgens bronnen zijn de twee sinds begin dit jaar officieel niet meer samen, ondanks eerdere pogingen tot een verzoening.

De huidige nummer vijf van het wereldkampioenschap en Earle zouden woensdagavond samen aanwezig zijn geweest in de Londense privéclub Twenty Two. Volgens het entertainmentplatform DeuxMoi bracht het tweetal vrijwel de hele avond met elkaar door en vertrokken zij pas in de vroege uurtjes. Ooggetuigen beweren daarnaast dat Norris de clubleiding zou hebben gevraagd om langer open te blijven, zodat hij meer tijd met de influencer kon doorbrengen. Deze specifieke beweringen zijn niet onafhankelijk bevestigd.

Artikel gaat verder onder video

McLaren-coureur trekt sprintje voor paparazzi

Wel is er inmiddels beeldmateriaal opgedoken van het vertrek bij de nachtclub. Op een video is te zien hoe de Britse coureur zich razendsnel uit de voeten maakt en wegrent voor de paparazzi nadat hij met zijn ogenschijnlijke date de locatie verlaat. Het is overigens niet de eerste keer dat Norris en Earle samen in het openbaar verschijnen. Eerder doken de twee al op tijdens een avond in Cannes en waren zij samen aanwezig op een jacht tijdens het Grand Prix-weekend van Monaco.

Ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijke relatie, hebben beide partijen nog niet gereageerd op de verhalen. Hierdoor blijft het voorlopig onduidelijk of de coureur en de influencer daadwerkelijk een koppel vormen of dat het slechts om vriendschappelijk contact gaat. Ook over de definitieve breuk met Corceiro, die hem vorig jaar nog steunde tijdens zijn titelwinst, heeft Norris zich publiekelijk niet uitgelaten.

#landonorris #stassiebaby ♬ Cannonball (feat. Don Toliver) - Lithe & Don Toliver @deuxmoi DEUXMOI EXCLUSIVE ?…Lando Norris and Alix Earle were spotted leaving The Twenty Two in London in the early hours of the morning after spending hours inside the private members’ club. According to multiple onlookers, the pair were inseparable throughout the evening, spending the night talking. Sources overheard part of their conversation which revolved around Lando’s Formula 1 career. Deuxmoi was told The Twenty Two was scheduled to close at 3 a.m., but Lando allegedly asked for the venue to stay open an extra hour so he could spend more time with Alix. While the rest of the celebrity crowd, including Mick Jagger and Ronnie Wood, had reportedly left by around 2:30 a.m., Lando remained with Alix until about 4:15 a.m. We’re also told the security team, who had been scheduled to finish at 3 a.m., wasn’t exactly thrilled about the late extension. ??@Splash News Official Anastasia Karanikolaou (aka StassieBaby also pictured with Alix) #alixearle

Gerelateerd