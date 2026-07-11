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Webber and Piastri's individual headshots edited on top of a background of the Australian GP pit lane

Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen

Webber and Piastri's individual headshots edited on top of a background of the Australian GP pit lane — Foto: © IMAGO x GPFANS
2 reacties

Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Oscar Piastri is volledig gefocust op zijn toekomst bij McLaren op de lange termijn, zo meldt Mark Webber nu zelf. De manager van de Australiër noemt de aanhoudende speculaties dat zijn pupil het team zou willen verlaten klinkklare onzin.

De afgelopen week zijn er nadrukkelijk geruchten opgedoken over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren. Mocht de viervoudig wereldkampioen daadwerkelijk de overstap maken, dan zou dat betekenen dat Lando Norris of Piastri het veld moet ruimen. Hoewel beide coureurs onder contract staan bij de renstal uit Woking, is het voornamelijk Piastri die de vragen krijgt over een mogelijk vertrek naar een ander team. Goed geïnformeerde bronnen, zoals PlanetF1 en De Telegraaf, meldden onder andere dat Piastri zelf een exitclausule kan activeren en dat een ruil van stoeltje met Verstappen niet uitgesloten kan worden. Zijn management ontkent echter stellig dat dit aan de orde is.

Webber noemt verhalen over vertrek onzin

Piastri zette vorig jaar zijn handtekening onder een meerjarige contractverlenging, waardoor hij tot en met het einde van 2028 vastligt bij het team. Webber benadrukt dan ook dat er geen sprake is van een naderend afscheid. "Oscar staat voor de afzienbare toekomst onder contract bij McLaren", vertelt Webber aan RACER. "Verhalen dat hij zou aansturen op een vertrek zijn onzin."

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Naast de geruchten over Verstappen wordt er ook gespeculeerd over een prestatieclausule in de verbintenis van Piastri, aangezien hij momenteel de zesde plaats in de tussenstand bezet. Webber rekent echter af met de verhalen over een transfer of een mogelijke rijdersruil. "Er is veel fictie geschreven over hem en andere teams. McLaren heeft herhaaldelijk gezegd dat ze hem voor de lange termijn willen en Oscar is daarop gefocust", sluit hij af.

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