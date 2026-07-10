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Oliver Mintzlaff, Max Verstappen, 2025, generic

'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"

Oliver Mintzlaff, Max Verstappen, 2025, generic — Foto: © IMAGO
3 reacties

'Red Bull-management vroegtijdig weg bij gesprek met Verstappen': "Dit nemen ze hem kwalijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen stevent af op een vertrek bij Red Bull Racing, denkt Ralf Schumacher De analist van Sky Deutschland en tevens zesvoudig Grand Prix-winnaar stelt dat de relatie tussen de F1-coureur en het team onherstelbaar is beschadigd en dat het onderlinge vertrouwen volledig is verdwenen.

De geruchten over een naderend afscheid van de viervoudig wereldkampioen zwellen al langer aan. De sportieve crisis bij de Oostenrijkse renstal bereikte tijdens de recente F1 Britse Grand Prix een nieuw dieptepunt, toen Verstappen uitviel door een defect aan de achtervleugel van zijn RB22. Omdat de Limburger momenteel slechts zevende staat in het wereldkampioenschap, kan er een ontsnappingsclausule in zijn contract geactiveerd worden. Het management van Verstappen zou direct na de race op Silverstone al verkennende gesprekken met teambaas Laurent Mekies hebben gevoerd over hoe het nu verder moet.

Red Bull-management niet blij met onduidelijkheid Verstappen

Schumacher merkt op dat de sfeer in de paddock boekdelen spreekt over de situatie bij het team. "Het lijkt erop dat de relatie, het spreekwoordelijke gordijn tussen de partijen, behoorlijk is gescheurd", vertelt de Duitser. Hij wijst daarbij op eerdere spanningen rondom de exitclausule. "Volgens de verhalen die ik heb gehoord, vertrok het management van Red Bull vroegtijdig. Er zijn ook berichten dat ze het Verstappen kwalijk namen dat hij op de Red Bull Ring, toen het voltallige management aanwezig was, niet duidelijk maakte dat of hij nou wel of niet die clausule zou activeren", aldus Schumacher.

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Vertrouwensbreuk tussen coureur en team

Naast de contractuele onrust signaleert de analist ook fundamentele meningsverschillen over de technische koers. "Intern lijkt het erop dat Max andere ideeën heeft over hoe en wanneer energie moet worden gebruikt en welke afstelling de auto nodig heeft. Het team lijkt er nu op te staan dat bepaalde beslissingen op hun manier worden uitgevoerd", legt Schumacher uit. Dit zorgt voor de nodige wrijving. "Er is dus ook daar onenigheid, en dat zorgt natuurlijk voor een vertrouwensbreuk tussen coureur en team. Op dit moment lijkt de situatie steeds verder uit elkaar te drijven", concludeert hij. Daarbij helpt het niet dat race-engineer Gianpiero Lambiase in 2028 de overstap maakt naar McLaren en intern al aan invloed inboet.

Ruil met Piastri

Door de geactiveerde exitclausule kijkt Red Bull inmiddels naar alternatieven. Schumacher sluit een opvallende rijdersruil met McLaren, de huidige werkgever van Lando Norris en Oscar Piastri, niet uit. "Er zijn al geruchten over Oscar Piastri, die naar verluidt ongelukkig is bij McLaren. Ik heb gehoord dat hij na Monza het vertrouwen in McLaren heeft verloren", stelt hij. Hoewel de aandeelhouders van de Britse renstal Piastri graag willen behouden, ziet Schumacher mogelijkheden. "Als er een oplossing gevonden kan worden, misschien in de vorm van een soort ruil, dan is dat zeker niet ondenkbaar."

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