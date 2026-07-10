De Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing, dezelfde waarmee onder andere Max Verstappen zelf racete tijdens de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, is in actie gekomen bij het Goodwood Festival of Speed. De eerste run op de bekende hill climb verliep niet helemaal soepel.

Jaarlijks wordt het Goodwood Festival of Speed gehouden om stil te staan bij allerlei bijzondere auto's en racewagens en de verhalen eromheen. Of het nou gaat om bizarre creaties met vliegtuigmotoren van honderd jaar geleden of gloednieuwe bolides die ter plekke worden onthuld en de eerste meters verrijden, er is voor alles oog bij het Britse evenement. Zo debuteerde Adrian Newey in zijn zelf ontworpen Red Bull RB17 track-only hypercar en kwam de FIA WEC-auto van McLaren voor het eerst in actie.

Artikel gaat verder onder video

Beschamend momentje voor Tsolov

Wie ook in actie kwam, was de AMG van Verstappen Racing. Op de inschrijflijst stond de naam van Chris Lulham, maar volgens de commentatoren was Nikola Tsolov achter het stuur gekropen. Het gebeurt wel vaker op Goodwood dat er geschoven wordt met coureurs en ditmaal was de Bulgaar van het Red Bull-juniorteam de gelukkige. Bij het maken van een donut voor de fans, schoot hij echter bijna rechtdoor in de hooibalen. Tsolov kon nog net op tijd remmen, voordat hij de muur ramde die tussen hem en de fans stond.

Chris Lulham van Team Verstappen is wat enthousiast. In deze Mercedes reed Max Verstappen de 24 uur van Nürburgring. Bijna alle auto's voorbij zien komen alhiero op Goodwood. Alleen nog Formule 1. Tweede fantastische dag op rij. pic.twitter.com/ybmHB0YCwM — Bert Dokhorst (@BertDokhorst) July 10, 2026

Diens Red Bull-collega Liam Lawson zal met allerlei verschillende auto's rijden. De Racing Bulls-coureur is één van de meest actieve mannen op Goodwood dit weekend. Zojuist heeft hij de hill climb gedaan in een Gunter Werks F-26, een gemodificeerde Porsche met meer dan 1000pk.

We want whatever Liam Lawson had for breakfast! The Kiwi was absolutely going for it on the #FOS Hill behind the wheel of the Gunther Werks F26 - creating pure Goodwood cinema! #F1 pic.twitter.com/OD7IrcnGu7 — Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 10, 2026

Gerelateerd