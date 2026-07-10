Red Bull Racing sluit niet uit dat het team afscheid neemt van de innovatieve achtervleugel op de RB22 voor de aankomende F1 Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Na twee incidenten in evenzoveel raceweekenden overweegt de formatie terug te keren naar een conventioneler ontwerp. Teambaas Laurent Mekies toont begrip voor de woede van Max Verstappen, die op Silverstone door een haperende vleugel in de grindbak belandde.

De problemen met de zogeheten Macarena-vleugel stapelen zich op voor de renstal. Tijdens de kwalificatie in Oostenrijk crashte Verstappen al doordat het onderdeel niet goed sloot, en afgelopen zondag ging het opnieuw mis tijdens de Britse Grand Prix. De Limburger lag op dat moment op podiumkoers, toen hij in de snelle bocht Stowe de controle verloor. De opvallender schuiver past in een moeizaam seizoen voor Verstappen, die momenteel op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap staat.

Artikel gaat verder onder video

Mekies begrijpt woede Verstappen

Verstappen stak zijn frustratie na de race op Silverstone niet onder stoelen of banken. "Het is supergevaarlijk, want je kunt jezelf echt pijn doen", reageerde de Limburger na afloop. Hij benadrukte dat het één keer kan gebeuren, maar dan twee keer onacceptabel is. Mekies neemt de klachten van de viervoudig wereldkampioen uiterst serieus. "Kijk, hij heeft het volste recht om niet blij te zijn", stelt de teambaas tegenover The Race. "Het is voor een coureur heel onplezierig om in twee opeenvolgende races door de auto in de steek te worden gelaten in snelle bochten. En het is voor ons als groep ook extreem onplezierig om onze coureurs de grindbak in te sturen."

Veiligheid staat voorop

Hoewel de exacte oorzaak van de twee crashes volgens het team verschilt, weigert Mekies in detail te treden over het falen van het onderdeel. Wel bevestigt hij dat de vleugel op Silverstone opnieuw niet goed sloot. Op de vraag of Red Bull overweegt om terug te grijpen op een standaard achtervleugel, houdt de Fransman alle opties open. "Het antwoord is dat we alles zullen doen wat nodig is om aan de veilige kant te blijven", benadrukt Mekies. "We hebben nu een flink aantal races met dit concept gereden, al sinds Miami. Het is nog te vroeg in de analyse om vast te stellen of het een probleem met het concept is of iets anders. Maar we gaan zeker geen middel onbeproefd laten en we houden alle opties open", verklaart de topman.

Gerelateerd