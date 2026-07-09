Max Verstappen is onder de indruk van de stappen die Lewis Hamilton dit seizoen heeft gezet bij Scuderia Ferrari. Waar de zevenvoudig wereldkampioen vorig jaar nog moeite had om zijn draai te vinden bij de Italiaanse renstal, strijdt hij inmiddels weer volop mee om de bovenste posities in de koningsklasse. De Nederlander deelt bij Viaplay dan ook complimenten uit aan zijn voormalige titelrivaal voor de getoonde progressie.

Het debuutjaar van de Brit bij de formatie uit Maranello liep uit op een teleurstelling, waarbij hij zonder podiumplaatsen als zesde in het wereldkampioenschap eindigde. Dit seizoen is het tij echter volledig gekeerd voor de coureur uit Stevenage. Hamilton voelt zich steeds beter op zijn plek, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de wagen en ziet dat er daadwerkelijk iets met zijn feedback wordt gedaan door de engineers van Ferrari. Die aanpak werpt zijn vruchten af: met onder meer een overwinning in Spanje en een recente derde plaats op Silverstone bezet de coureur momenteel de derde plek in de WK-stand met 147 punten. Daarmee heeft hij de koplopers van Mercedes in het vizier in de strijd om de bovenste plekken van het klassement.

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Klik met het team

Verstappen ziet vanaf de baan dat zijn oude concurrent het juiste ritme te pakken heeft bij de Scuderia. "Hij doet het goed", concludeert de viervoudig wereldkampioen over de prestaties van zijn collega. "Hij voelt zich ook heel goed in de auto, dat blijkt wel. Als dat het geval is en je hebt de juiste mensen om je heen, als dat op een gegeven moment klikt, dan kan het ineens gewoon goed gaan", aldus de Red Bull-rijder over de huidige dynamiek bij de concurrent.

De hernieuwde vorm van de Ferrari-coureur leidde onlangs in Oostenrijk al tot een direct duel tussen de twee kemphanen op de Red Bull Ring. In de strijd om de tweede positie trok de Limburger uiteindelijk aan het langste eind ten opzichte van de Brit. Toch zijn de rollen in het kampioenschap momenteel omgedraaid ten opzichte van voorgaande seizoenen. Terwijl Ferrari als team de tweede plaats in het constructeurskampioenschap bezet, bevindt Verstappen zich in een lastige fase met zijn materiaal. Na een uitvalbeurt in Groot-Brittannië is hij weggezakt naar de zevende plaats in de stand, wat er zelfs toe heeft geleid dat een specifieke vertrekclausule in zijn contract bij Red Bull Racing is geactiveerd.

Ondanks zijn eigen moeizame situatie geniet de regerend wereldkampioen wel van de gevechten op het asfalt met de rest van het veld. Gevraagd naar de duels met de Britse routinier reageert hij enthousiast. "Er zijn zeker wel wat leuke en mooie gevechten geweest", blikt hij terug op de recente confrontaties. "Iedereen is weer iets anders, en dat maakt het ook mooi om tegen te racen", besluit Verstappen over de diversiteit aan tegenstanders in de huidige Formule 1.

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