Volgens voormalig Red Bull Racing-monteur en huidig merkambassadeur Calum Nicholas gaat Red Bull Racing de huidige technische problemen met de RB22 uiteindelijk oplossen. De Brit begrijpt dat de teleurstelling na de Grand Prix van Groot-Brittannië groot is, maar heeft er alle vertrouwen in dat het team de situatie weer onder controle krijgt, zo vertelt hij in de Talking Bull-podcast.

De uitspraken volgen op een bewogen raceweekend op Silverstone, waar de technische problemen van de RB22 opnieuw pijnlijk zichtbaar werden. Max Verstappen viel in de 48e ronde uit nadat hij door een haperende actieve achtervleugel van de baan spinde in Stowe. De viervoudig wereldkampioen noemde de auto na afloop "levensgevaarlijk" en uitte zijn frustratie over de aanhoudende balansproblemen en aerodynamische inconsistenties. Tegelijkertijd laaiden ook de geruchten over gesprekken tussen het kamp-Verstappen en McLaren verder op.

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Focus op de oplossing

Nicholas, die vorig jaar na vijftien seizoenen afscheid nam als monteur en tegenwoordig als merkambassadeur actief is voor Red Bull Racing, kijkt vooral naar de technische kant van het verhaal. "Dit is een teleurstellende manier om een race te beëindigen", begint de Brit. "Ik denk dat het een vergelijkbaar probleem is als waarmee we tijdens de kwalificatie in Oostenrijk te maken kregen. Laurent maakte heel duidelijk dat het nu aan ons is om een oplossing te vinden", verwijst hij naar teambaas Laurent Mekies.

'Red Bull moet niet in paniek raken'

Volgens Nicholas heeft het geen zin om in paniek te raken door de problemen met de aerodynamica, waar ook de nieuwe Head of Performance Andrea Landi aan werkt. "Het is één ding om het probleem te begrijpen, maar uiteindelijk draait het om het vinden van een oplossing en die ook daadwerkelijk door te voeren. Alleen dan kunnen we weer vooruitkijken en bouwen aan de rest van het seizoen", aldus Nicholas. "Het is niet iets waar je je zorgen over wilt maken: de consistentie, de aerodynamica en al dat soort zaken. Dit is simpelweg een probleem waar we tegenaan zijn gelopen. We moeten een oplossing implementeren en vervolgens weer vooruitkijken."



Herhaling van zetten?

Daarnaast plaatst de Brit de huidige problemen in een breder perspectief. De nieuwe technische reglementen van 2026 zorgen volgens hem bij meerdere teams voor uitdagingen, iets wat technisch directeur Pierre Waché eerder ook al erkende. Nicholas trekt daarbij de vergelijking met 2014: "Ik herinner me nog goed hoe het er toen aan toeging. Dat was de laatste keer dat we met zulke ingrijpende reglementswijzigingen te maken kregen. Destijds hadden teams door het hele veld problemen met de betrouwbaarheid. Eigenlijk zien we nu hetzelfde gebeuren."

'Problemen horen bij de autosport'

Nicholas blijft dan ook vertrouwen houden in een oplossing. "De betrouwbaarheid is door het hele startveld een uitdaging geweest, precies zoals je kunt verwachten bij een nieuw technisch reglement. Als je mij vooraf had verteld dat we problemen zouden krijgen met één onderdeel van de auto, of dat nu de motor, de versnellingsbak, de carrosserie of de achtervleugel zou zijn, dan had ik je direct kunnen vertellen welke ik het liefst zou kiezen", legt hij uit. "Ik denk dat dit een probleem is waarvoor we een oplossing zullen vinden. We zullen iets kunnen implementeren en daarna weer vooruitkijken. Zoals ik al zei: het is teleurstellend. We willen niet dat hetzelfde probleem zich de ene week voordoet en vervolgens een week later opnieuw optreedt. Maar helaas hoort dat soms bij de autosport. Dat is nu eenmaal de aard van het racen."

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