Horner claimt succes Red Bull na vertrek: 'Als ik niet was vervangen dan was het hetzelfde'
Horner claimt succes Red Bull na vertrek: 'Als ik niet was vervangen dan was het hetzelfde'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Red Bull Racing in de tweede seizoenshelft van 2025 een indrukwekkende comeback maakte, heeft de huidige teambaas Laurent Mekies daar volgens Christian Horner geen enkel aandeel in gehad. De Brit stelt dat de ommekeer van het team volledig toe te schrijven is aan het fundament dat hij zelf nog had gelegd voordat hij in juli 2025 werd ontslagen, zo laat de voormalig teambaas weten in gesprek met de Britse krant The Times.
Na de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2025 werd Horner de laan uitgestuurd en direct vervangen door Mekies, die destijds overkwam van zusterteam Visa Cash App RB. Vlak na die managementwissel begon Max Verstappen aan een ongekende inhaalrace in het kampioenschap. Na de race in Zandvoort keek de Nederlander nog tegen een achterstand van 104 punten aan op de toenmalige leider Oscar Piastri, maar hij wist dat gat in de laatste race in Abu Dhabi terug te brengen tot slechts twee punten achter de uiteindelijke wereldkampioen Lando Norris. Hoewel de wederopstanding op de baan samenviel met de komst van de nieuwe teambaas, weigert Horner daar de credits voor af te staan.
Horner wijst naar aanlooptijd in Formule 1
Horner benadrukt dat de impact van een nieuwe leidinggevende niet direct zichtbaar is in de koningsklasse van de autosport."Het duurt meestal zo’n negen tot twaalf maanden voordat in de Formule 1 doorgevoerde veranderingen zichtbaar worden, dus wat betreft alles wat er vorig jaar is gebeurd: als ik door een bus was aangereden, en niet was vervangen, zou het zich op dezelfde manier hebben afgespeeld", zo legt hij uit. De huidige adviseur van investeringsmaatschappij Oakley Capital voegt daaraan toe dat hij vrede heeft met zijn eigen nalatenschap bij de renstal."Ik kan alleen worden beoordeeld op wat ik heb gedaan. De tijd zal het leren, denk ik. Maar ik ben niet op zoek naar lofbetuigingen. Ik ben tevreden met wat ik heb bereikt", aldus Horner.
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