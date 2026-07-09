close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Horner, Red Bull Ford, socials

Horner claimt succes Red Bull na vertrek: 'Als ik niet was vervangen dan was het hetzelfde'

Horner, Red Bull Ford, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS X Red Bull Contentpool

Horner claimt succes Red Bull na vertrek: 'Als ik niet was vervangen dan was het hetzelfde'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Hoewel Red Bull Racing in de tweede seizoenshelft van 2025 een indrukwekkende comeback maakte, heeft de huidige teambaas Laurent Mekies daar volgens Christian Horner geen enkel aandeel in gehad. De Brit stelt dat de ommekeer van het team volledig toe te schrijven is aan het fundament dat hij zelf nog had gelegd voordat hij in juli 2025 werd ontslagen, zo laat de voormalig teambaas weten in gesprek met de Britse krant The Times.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2025 werd Horner de laan uitgestuurd en direct vervangen door Mekies, die destijds overkwam van zusterteam Visa Cash App RB. Vlak na die managementwissel begon Max Verstappen aan een ongekende inhaalrace in het kampioenschap. Na de race in Zandvoort keek de Nederlander nog tegen een achterstand van 104 punten aan op de toenmalige leider Oscar Piastri, maar hij wist dat gat in de laatste race in Abu Dhabi terug te brengen tot slechts twee punten achter de uiteindelijke wereldkampioen Lando Norris. Hoewel de wederopstanding op de baan samenviel met de komst van de nieuwe teambaas, weigert Horner daar de credits voor af te staan.

Horner wijst naar aanlooptijd in Formule 1

Horner benadrukt dat de impact van een nieuwe leidinggevende niet direct zichtbaar is in de koningsklasse van de autosport."Het duurt meestal zo’n negen tot twaalf maanden voordat in de Formule 1 doorgevoerde veranderingen zichtbaar worden, dus wat betreft alles wat er vorig jaar is gebeurd: als ik door een bus was aangereden, en niet was vervangen, zou het zich op dezelfde manier hebben afgespeeld", zo legt hij uit. De huidige adviseur van investeringsmaatschappij Oakley Capital voegt daaraan toe dat hij vrede heeft met zijn eigen nalatenschap bij de renstal."Ik kan alleen worden beoordeeld op wat ik heb gedaan. De tijd zal het leren, denk ik. Maar ik ben niet op zoek naar lofbetuigingen. Ik ben tevreden met wat ik heb bereikt", aldus Horner.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Christian Horner Laurent Mekies

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'

Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'

  • Vandaag 10:14
  • 6
Mekies trekt volledig het boetekleed aan: "We hebben sorry tegen Max gezegd"

Mekies trekt volledig het boetekleed aan: "We hebben sorry tegen Max gezegd"

  • 5 juli 2026 20:04
  • 7
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

  • Gisteren 13:24
  • 11
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

  • Gisteren 11:20
  • 23
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"

Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"

  • Gisteren 08:59
  • 22
Red Bull-top 'toenemend gefrustreerd' door getwijfel Verstappen over toekomst

Red Bull-top 'toenemend gefrustreerd' door getwijfel Verstappen over toekomst

  • 7 juli 2026 13:16
  • 11

Net binnen

14:03
Live
Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje | F1 Shorts
13:28
Nieuwe raketaanvallen in Midden-Oosten zetten mogelijk opnieuw streep door GP Bahrein
12:51
Vasseur houdt boot af over contractverlenging Hamilton: 'Nog niet het moment'
12:22
Kelly Piquet openhartig over relatie met Verstappen: 'Dat zegt hij altijd tegen mij'
11:46
O'Ward zet streep door reserverol bij F1-team McLaren: 'Ik geef er niets meer om'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was overtuigd van transfer

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

Gisteren 13:24 11
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande' Max Verstappen

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

Gisteren 11:20 23
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname Video

Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname

Gisteren 10:28 3
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk" Max Verstappen

Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"

Gisteren 08:59 22
Ontdek het op Google Play
x