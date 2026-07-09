Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'
Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel het op sportief vlak momenteel bij Red Bull Racing nog niet van een leien dakje gaat, zijn er op de achtergrond wel overwinningen te vieren. Zo wordt er op de Red Bull Campus in Milton Keynes hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe windtunnel, die volgens F1-journalist Jorge Peiró qua planning zelfs al drie maanden voor zou lopen.
De afgelopen jaren heeft Red Bull goedkeuring gegeven voor diverse megaprojecten om het Formule 1-team beter te laten concurreren in de koningsklasse. Vanaf dit seizoen rijdt het Oostenrijkse team al met zijn eigen krachtbronnen, waarvan de verbrandingsmotor door de FIA onofficieel is uitgeroepen tot de beste van de grid. Daarnaast is de windtunnel al jaren een zorgenkindje geweest van Red Bull, maar daar is nu goed nieuws over te melden.
Windtunnel
Peiró meldt namelijk dat de bouw van de nieuwe faciliteit voorspoedig verloopt. De werkzaamheden zouden zelfs drie maanden voorlopen op de planning en naar verwachting kan de nieuwe windtunnel vanaf 2027 in gebruik worden genomen. Dat kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van de auto. Daarnaast wordt de gehele campus van Red Bull in Milton Keynes onder handen genomen. "Het is het beste complex van een Formule 1-team om in te werken, naast de waanzin van Ron Dennis in Woking [bij McLaren, red.] en de moderniteit van Aston Martin", stelt de journalist.
Klachten huidige windtunnel
De afgelopen jaren is er flink geklaagd over de huidige windtunnel van Red Bull. Voormalig teambaas Christian Horner omschreef de faciliteit ooit als een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog. De windtunnel zou lange tijd nodig hebben om op temperatuur te komen en de correlatie tussen de resultaten uit de tunnel en de bevindingen op het circuit was niet altijd optimaal. Met de nieuwe windtunnel zou Red Bull in theorie minder last moeten hebben van dit soort problemen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- Gisteren 13:24
- 11
Waché snapt niets van ADUO-uitslag: "Geloof niet dat we beste verbrandingsmotor hebben"
- 3 uur geleden
Waché duidelijk over situatie Verstappen: 'Moeten auto geven waarmee hij kan winnen'
- Gisteren 14:29
- 4
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"
- Gisteren 08:59
- 22
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"
Net binnen
Opsteker voor Red Bull: 'Bouw nieuwe windtunnel loopt drie maanden voor op schema'
- 36 minuten geleden
- 1
Juncadella looft impact Verstappen op endurance-racerij: 'We moeten hem dankbaar zijn'
- 1 uur geleden
'Management Piastri praat niet alleen met Red Bull, maar ook met Audi'
- 2 uur geleden
- 2
Antonelli baalt als een stekker van Mercedes-problemen: "Vreemde reactie"
- 2 uur geleden
Waché snapt niets van ADUO-uitslag: "Geloof niet dat we beste verbrandingsmotor hebben"
- 3 uur geleden
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli