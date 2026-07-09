Hoewel het op sportief vlak momenteel bij Red Bull Racing nog niet van een leien dakje gaat, zijn er op de achtergrond wel overwinningen te vieren. Zo wordt er op de Red Bull Campus in Milton Keynes hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe windtunnel, die volgens F1-journalist Jorge Peiró qua planning zelfs al drie maanden voor zou lopen.

De afgelopen jaren heeft Red Bull goedkeuring gegeven voor diverse megaprojecten om het Formule 1-team beter te laten concurreren in de koningsklasse. Vanaf dit seizoen rijdt het Oostenrijkse team al met zijn eigen krachtbronnen, waarvan de verbrandingsmotor door de FIA onofficieel is uitgeroepen tot de beste van de grid. Daarnaast is de windtunnel al jaren een zorgenkindje geweest van Red Bull, maar daar is nu goed nieuws over te melden.

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Windtunnel

Peiró meldt namelijk dat de bouw van de nieuwe faciliteit voorspoedig verloopt. De werkzaamheden zouden zelfs drie maanden voorlopen op de planning en naar verwachting kan de nieuwe windtunnel vanaf 2027 in gebruik worden genomen. Dat kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van de auto. Daarnaast wordt de gehele campus van Red Bull in Milton Keynes onder handen genomen. "Het is het beste complex van een Formule 1-team om in te werken, naast de waanzin van Ron Dennis in Woking [bij McLaren, red.] en de moderniteit van Aston Martin", stelt de journalist.

Klachten huidige windtunnel

De afgelopen jaren is er flink geklaagd over de huidige windtunnel van Red Bull. Voormalig teambaas Christian Horner omschreef de faciliteit ooit als een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog. De windtunnel zou lange tijd nodig hebben om op temperatuur te komen en de correlatie tussen de resultaten uit de tunnel en de bevindingen op het circuit was niet altijd optimaal. Met de nieuwe windtunnel zou Red Bull in theorie minder last moeten hebben van dit soort problemen.

Nuevo túnel de viento en construcción. La pared negra es la más alejada.



La obra lleva tres meses de adelanto y empezará a tener uso e impacto en el coche el año que viene. https://t.co/t3VomdUoVK pic.twitter.com/QLcFglHnBp — Jorge Peiró (@JPEIR0) July 8, 2026

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