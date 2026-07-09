'FIA wil wildgroei rond achtervleugel W17 aanpakken en werkt aan verbod voor 2027'
'FIA wil wildgroei rond achtervleugel W17 aanpakken en werkt aan verbod voor 2027'Maak ons je Google-favoriet
De FIA gaat naar aanleiding van de achtervleugel van Mercedes het reglement voor volgend jaar aanpassen. De W17 beschikt over een ontwerp dat een grijs gebied van de autobond betreft en diverse rivalen hebben het inmiddels overgenomen. Voor de toekomst wil de FIA daar een stokje voor steken, zo onthult Autoracer.
De teams zoeken natuurlijk naar de mazen in het reglement om de concurrentie een stap voor te blijven. Dat gebeurt op het gebied van de power units, maar ook op aerodynamisch vlak worden de grenzen opgezocht. Mercedes heeft dat volgens het medium specifiek gedaan met de achtervleugel, waarbij de regels weinig duidelijkheid boden. De FIA is inmiddels op de hoogte en werkt aan een oplossing.
Wildgroei aan flapjes en vleugels bovenop achtervleugel
Het gaat specifiek om kleine vleugeltjes die bovenop de achtervleugel van de W17 zitten. Hierdoor wordt extra downforce gecreëerd in de bochten en het ontwerp is inmiddels door diverse concurrenten overgenomen. Voor het huidige seizoen ziet de autobond geen mogelijkheid meer om deze oplossing te verbieden, maar voor volgend jaar staat dat wel op de planning. Daarnaast moet ook het hoofdelement van de achtervleugel iets worden verkleind.
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