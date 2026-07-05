Toto Wolff ziet de tweede plaats van George Russell tijdens de F1 Britse Grand Prix als een welkome opsteker en een mooi vervolg na een lastige periode vóór de overwinning in Oostenrijk. Tegelijkertijd baalt de Mercedes-teambaas van de problemen bij WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Wolff steekt de hand in eigen boezem voor het falende materieel, maar lijkt te hinten op een beroep tegen de tijdstraf van de jonge coureur.

Russell wist op Silverstone als tweede over de streep te komen. Hij herstelde zich van een leeglopende band en profiteerde van malheur bij Antonelli en de Red Bull van Max Verstappen, evenals van de pitstop achter de safety car van Lewis Hamilton. "We hebben onze portie pech wel gehad met Kimi en om nu een P2 te hebben voor George, na een periode van echt moeilijke tijden tussen hem en het wennen aan de auto, is goed. P2 is goed", vertelt Wolff tegenover Viaplay. Dat Hamilton de pits indook en op die manier Russell op de baan voorbij liet gaan, verbaasde de teambaas niet. "Nee, ik denk dat Lewis nou eenmaal zo is. Lewis wil winnen. En dat was een kans voor hem, want een ronde of twee op een verse zachte band had een groot verschil gemaakt."

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Verklaring voor problemen Antonelli

Waar Russell het podium mocht beklimmen, kende Antonelli een dramatische zondag. De leider in het wereldkampioenschap, die dit seizoen al vijf zeges boekte, kreeg te maken met een kapot wheel shield, een stukje koolstofvezel rondom het wiel linksvoor. Wolff neemt namens Mercedes de schuld daarvoor volledig op zich. "Ik denk dat het een klap op de kerbs was, zo lijkt het. Maar dat is volledig de verantwoordelijkheid van het team. Dingen horen niet kapot te gaan. We moeten ernaar kijken", stelt de Oostenrijker.

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Ondanks de schade weigerde Antonelli op te geven en bleef hij aandringen om buiten te blijven voor de punten. Wolff had de race van de negentienjarige Italiaan liever eerder beëindigd. "Ik zou hem veel eerder naar binnen hebben gehaald vanwege veiligheidsredenen", legt hij uit. "Maar hij zette door en bleef buiten en wie weet, misschien zijn die punten die we wel of niet terugkrijgen aan het einde nog belangrijk", klinkt het. Met die laatste opmerking lijkt Wolff te hinten op een mogelijk protest tegen de tijdstraf voor track limits die Antonelli kreeg, wat hem uiteindelijk twee punten heeft gekost. De extra vijf seconden die hij aan zijn broek kreeg, resulteerde in het terugzakken van P9 naar P16. Hij overschreed de track limits, omdat hij door de schade niet lekker door de bochten kwam. Antonelli beschreef de straf op de boardradio als "oneerlijk".

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