Volgens Viaplay-analisten Tom Coronel en Christijan Albers doet Max Verstappen er verstandig aan om zijn motor te wisselen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De twee voormalig coureurs stellen dat de viervoudig wereldkampioen te veel tijd verliest op de rechte stukken en dat het geen zin heeft om met de huidige problemen aan de race te beginnen, zo vertellen zij in de nabeschouwing van de kwalificatie.

Verstappen kende een uiterst moeizame zaterdag en kwalificeerde zich slechts als zevende voor de race, die vandaag om 16:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De kopman van Red Bull Racing kampt met een aanzienlijk gebrek aan topsnelheid vanuit zijn krachtbron en zag bovendien hoe teamgenoot Isack Hadjar beslag legde op de vijfde startplek. Kimi Antonelli start later vandaag vanaf poleposition voor de Britse Grand Prix.

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Problemen met de afstelling

Tijdens de kwalificatie werd duidelijk dat de balans in de RB22 ver te zoeken was voor de viervoudig wereldkampioen. Albers zag dat het team van Red Bull Racing een groot risico had genomen met de afstelling van de bolide. “Dat is gewoon de gok die ze gewaagd hebben. Van de tien keer gaat het acht of negen keer goed, maar nu heb je een keer dat het niet beter is. Het is moeilijk te analyseren waar het fout ging”, stelt de voormalig Formule 1-coureur.

Hij zag bovendien dat de auto niet de reactie gaf waar de Nederlander om vroeg tijdens zijn snelle ronden. “Als je die ronde analyseert, zie je geen enkele fout. Ik heb wel een beeld van hoe hij de auto wil hebben, en dat zie je niet. Dat zie je wel bij de Ferrari’s. Die zijn heel agressief op de neus. Bij Verstappen zie je dat hij instuurt en daarna nog een keer moet insturen, omdat hij geen reactie krijgt. Daar houdt hij absoluut niet van”, aldus Albers.

Snelheidsverlies op de rechte stukken

Naast de balansproblemen lieten de data zien dat de Nederlander aanzienlijk tijd verloor op de rechte stukken van het Britse circuit. Coronel keek verbaasd naar de rondetijden van de Red Bull-coureur ten opzichte van eerdere sessies dit weekend. “De ronde die hij nu gereden heeft, is twee tienden langzamer dan de ronde uit de sprintkwalificatie. Dat vind ik ook een beetje frappant”, merkt de analist op.

Volgens Coronel is dat onlogisch, aangezien de baancondities normaal gesproken verbeteren naarmate het weekend vordert. “Dat zou niet moeten kunnen. De auto wordt beter en jij voelt je beter op de baan”, vervolgt hij. De vergelijking met teamgenoot Hadjar maakte het verschil nog duidelijker. “Hadjar was twee tienden sneller en Max was twee tienden langzamer. Dat is een verschil van vier tienden”, rekent Coronel voor.

Onvermijdelijke motorwissel

Vanwege de aanhoudende problemen met de krachtbron is het advies van Coronel aan Verstappen duidelijk: een motorwissel om verdere schade in het kampioenschap te voorkomen. “Als ik dit zo aanhoor, gaat hij een motor wisselen”, verwacht de analist. Een start vanaf de zevende plek met een haperende motor lijkt volgens hem een kansloze missie op het snelle Silverstone. “Het heeft dan helemaal geen zin om morgen anderhalf uur dat ding lek te trappen. Ze moeten echt iets vinden waarmee ze hem weer die snelheid op de rechte stukken kunnen geven”, aldus Coronel.

Start vanuit de pitstraat

Mocht Red Bull Racing daadwerkelijk besluiten om de motor te vervangen en daarmee de parc fermé-regels te doorbreken, dan betekent dit dat Verstappen vanuit de pitstraat aan de race moet beginnen. Tot op heden heeft het team nog geen officiële wissel doorgegeven aan de FIA, waardoor de zevende startplek voorlopig nog op de startlijst staat. Het is nu aan team en coureur om te bepalen of ze de gok wagen met de huidige set-up, of kiezen voor de ingreep die de analisten adviseren.

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